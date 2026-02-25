Košarac optužio Krišto da usporava projekat Južne interkonekcije

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac kazao je nakon današnje sjednice Vijeća ministara BiH da su ministri u toku sjednice obaviješteni da je Vlada Federacije BiH promijenila stav kada je u pitanju uvođenje zaštitnih mjera za čelik.

- Mislim da u BiH treba razviti svijest kao što to rade zemlje okruženja po pitanju tretiranja naših prava iz međunarodnih ugovora i da na temelju potrebe zaštitimo domaću proizvodnju. Vlada FBiH je povukla prethodno pozitivno mišljenja za zaštitne mjere i mislim da je tu u pitanju zbunjujući faktor i rekao bih neznanje u materiji i da je zaključak koji su dostavili blago rečeno nespretan – kazao je Košarac.

Ministar napominje da Vlada FBiH želi da Vijeće ministara donese odluku da se uvedu zaštitne mjere direktno određenim zemljama, a to bi značilo uvođenje carina.

- Sredstva prikupljena carinama bi bila na posebnom računu pa bi mogla biti vraćena, ali moramo donijeti odluku da zaštitimo domaću proizvodnju. Referirajući se na njihov stav da trebaju da se donesu tehnički standardi - to je obaveza entiteta, a ne zajedničkog nivoa. Oni traže da se isključivo zabrani za Srbiju, a ja nikada to neću predložiti – kazao je Košarac i napomenuo da će nastaviti razgovarati sa Vladom FBiH po ovom pitanju.

Ističe da je uvoz iz Srbije smanjen, a povećan iz Turske i Italije, te da bi logično bilo donijeti zaštitne mjere za zemlje iz kojih je povećan uvoz.

- Vjerujem da je ovo bila dobra prilika da pokažemo da želimo da zaštitimo naše ljude, ali neko želi više da očuva interese Evropske unije u BiH, umjesto naših privrednih kolektiva – zaključio je Košarac.

Vlada FBiH je uputila Vijeću ministara BiH nacrt sporazuma koji BiH treba potpisati s Hrvatskom vezano za Južnu interkonekciju, no ova tačka se nije našla na dnevnom redu.

- Danas je kroz tekuća pitanja, predsjedavajuća Krišto to pitanje forsirala kroz činjenicu koju ona navodi - da je Vlada FBIH odustala od tog nacrta, ali mi nemamo taj stav Vlade FBIH. Ovaj nacrt sporazuma podržala je RS, imali smo sva pozitivna mišljenja. Odjednom se pojavljuje teza da nacrt kojeg je dostavila Vlada FBIH nije taj. Mi o tome nismo obaviješteni od Vlade FBIH. Ja mislim da se na ovakav način usporava tempo - kazao je Košarac.