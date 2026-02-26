U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Šta će pokazati snimak Ambasade SAD?

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Šta će pokazati snimak Ambasade SAD?

Glavna tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo (KS) Meliha Dugalija kazala je da je u istrazi povodom tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara u Sarajevu, a koja traje 13 dana, saslušano 50 svjedoka, izuzeti su videonadzori sa svih okolnih objekata osim onog s Ambasade SAD te da i s njima imaju komunikaciju. Ona je pojasnila da je formiran tužilački tim od tri tužioca.

Direktor GRAS-a Senad Mujagić još nije ispitan, Kasapović i dalje ima status osumnjičene osobe, ali je promijenjena kvalifikacija djela.

Tramp održao najduži govor o stanju nacije u historiji, proglasio "zlatno doba Amerike".

Odbornica SDA u Srebrenici Tifa Efendić za "Avaz" govorila je o novom ataku na povratnike u RS.

Povodom ramazana razgovarali smo s hafizom Ammarom Bašićem. Ističe da je mjesec posta kao škola solidarnosti i odgovornosti.

Nakon što je RS kupila zgradu u Brčkom i nazvala je "Srpska kuća" stigla reakcija iz OHR. Ističu da naziv nije u skladu sa strukturom Distrikta i BiH.

Saznajte i kako će funkcionirati biometrijska tehnologija na izborima.

Revanš Zrinjskog i Kristal Palasa: Plemići otputovali u London po historijski rezultat za klub i bh fudbal.

Istražili smo kako je živjeti u domu za stare u BiH.

IHFE pomaže djeci u kriznim područjima, austrijska fondacija širi humanitarnu misiju. O ovome smo razgovarali s predsjednikom Fondacije Mirzetom Spahićem.

Čitajte i o političkom potresu u Kantonu Sarajevo. Naša stranka i SDP na ivici političkog razlaza, NiP zasad šuti.

Na stranama crne hronike čitajte o incidentu koji se dogodio u Tuzli. Direktor škole pretukao domara.

Povodom 1. marta BKC nudi bogat program. Sve o tome čitajte na kulturnim stranama.

Saznajte i da li Vesna i Đole Đogani stavljaju tačku na brak.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.