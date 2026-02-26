U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Šta će pokazati snimak Ambasade SAD?

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Šta će pokazati snimak Ambasade SAD?
Glavna tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo (KS) Meliha Dugalija kazala je da je u istrazi povodom tramvajske nesreće koja se dogodila 12. februara u Sarajevu, a koja traje 13 dana, saslušano 50 svjedoka, izuzeti su videonadzori sa svih okolnih objekata osim onog s Ambasade SAD te da i s njima imaju komunikaciju. Ona je pojasnila da je formiran tužilački tim od tri tužioca.
Direktor GRAS-a Senad Mujagić još nije ispitan, Kasapović i dalje ima status osumnjičene osobe, ali je promijenjena kvalifikacija djela.
Tramp održao najduži govor o stanju nacije u historiji, proglasio "zlatno doba Amerike".
Odbornica SDA u Srebrenici Tifa Efendić za "Avaz" govorila je o novom ataku na povratnike u RS.
Povodom ramazana razgovarali smo s hafizom Ammarom Bašićem. Ističe da je mjesec posta kao škola solidarnosti i odgovornosti.
Nakon što je RS kupila zgradu u Brčkom i nazvala je "Srpska kuća" stigla reakcija iz OHR. Ističu da naziv nije u skladu sa strukturom Distrikta i BiH.
Saznajte i kako će funkcionirati biometrijska tehnologija na izborima.
Revanš Zrinjskog i Kristal Palasa: Plemići otputovali u London po historijski rezultat za klub i bh fudbal.
Istražili smo kako je živjeti u domu za stare u BiH.
IHFE pomaže djeci u kriznim područjima, austrijska fondacija širi humanitarnu misiju. O ovome smo razgovarali s predsjednikom Fondacije Mirzetom Spahićem.
Čitajte i o političkom potresu u Kantonu Sarajevo. Naša stranka i SDP na ivici političkog razlaza, NiP zasad šuti.
Na stranama crne hronike čitajte o incidentu koji se dogodio u Tuzli. Direktor škole pretukao domara.
Povodom 1. marta BKC nudi bogat program. Sve o tome čitajte na kulturnim stranama.
Saznajte i da li Vesna i Đole Đogani stavljaju tačku na brak.
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