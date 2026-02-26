Radiotelevizija Bosne i Hercegovine nalazi se u ozbiljnoj finansijskoj i operativnoj krizi.

Za dva dana ističe rok za izmirenje duga prema Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), nakon čega će biti nastavljen izvršni postupak namirenja potraživanja dugotrajnom blokadom računa BHRT-a, dok su istovremeno u toku sudski i izvršni postupci koji svakodnevno dovode do kraćih blokade računa BHRT-a, piše BHRT.

U slučaju najavljene blokade računa, bilo bi ozbiljno ugroženo daljnje funkcionisanje BHRT-a, uključujući rizik potpune obustave rada.

Finansijski pokazatelji

Obaveze BHRT-a (približno stanje):

56 miliona KM – porezi i doprinosi

10 miliona KM – PDV

22 miliona KM – dug prema EBU

2 miliona KM – dug prema Elektroprivredi

300.000 KM – dug za plin

2 miliona KM – ostali domaći dobavljači

Ukupne obaveze iznose približno 100 miliona KM.

Potraživanja BHRT-a

BHRT je pokrenuo više sudskih postupaka, uključujući tužbe protiv Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) zbog neuplaćenog dijela prihoda od RTV takse. Pred Okružnim privrednim sudom u Banjoj Luci, u obnovljenim postupcima po Odluci Ustavnog suda BiH, donesene su tri prvostepene presude u korist BHRT-a. Postupci još nisu pravosnažno okončani.

Ukupni dug RTRS-a prema BHRT-u po osnovi kršenja člana 23. Zakona o javnom RTV sistemu BiH o raspodjeli RTV takse, na dan 31. 12. 2025. godine iznosi 104.137.380 KM.

Institucionalni i sistemski kontekst

Finansiranje BHRT-a regulisano je Zakonom o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine.

Međutim:

nije osigurano dosljedno provođenje člana 23. Zakona o raspodjeli prihoda od RTV takse, čime je ugroženo poslovanje i opstanak BHRT-a;

Odbor Sistema nije funkcionalan;

RTV taksa nije usklađivana sa inflacijom od 2013. godine;

BHRT nema kontrolu nad naplatom i raspodjelom RTV takse kao svog osnovnog prihoda.

Uprkos višegodišnjim obraćanjima Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH, nadležnom Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, međunarodnim institucijama, Delegaciji EU u BiH, Uredu visokog predstavnika, sistemsko rješenje finansiranja nije uspostavljeno.

Time je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, javni RTV servis, dovedena u situaciju u kojoj njeno funkcionisanje zavisi od odluka koje nisu u njenoj nadležnosti

Prijedlozi mjera upućeni nadležnim institucijama

BHRT je 27.11.2025.g. u toku protesta ispred Parlamentarne skupštine BiH a potom i 16. februara 2026. godine Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH, godine dostavio prijedloge rješenja situacije u kojoj se nalazi:

Obezbjeđenje kreditnih sredstava u iznosu od 100 miliona KM uz garanciju Vijeća ministara BiH.

Dodjelu 25 miliona KM iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije ili tekuće budžetske rezerve BiH radi hitnog izmirenja dijela obaveza.