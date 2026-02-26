Oglasili se iz Suda BiH: Pritvor kao krajnja mjera Kunarcu nije neophodan, poznato koje su mjere određene

Sud BiH odbio je odrediti pritvor ratnom zločincu Dragoljubu Kunarcu, a danas su otkrili koje mjere zabrane su im određene.

Naveli su da pritvor kao krajnja mjera za obezbjeđenje prisustva optuženog u ovoj fazi postupka nije neophodan.

- Također, Tužilaštvo BiH je u svom prijedlogu, kao alternativu, predložilo izricanje mjera zabrane optuženom. Naime, optuženi je nakon izdržane kazne zatvora u SR Njemačkoj, u trajanju od 28 godina po presudi Haškog tribunala, transportovan u BiH, a gdje se 1998. godine i dobrovoljno predao tadašnjim vojnicima SFOR-a. Tako je Sud u cilju obezbjeđenja prisustva optuženog, istom odredio najstrože mjere zabrane, i to:

- zabranu napuštanja boravišta iz člana 126. stav 1. ZKPBIH (tzv. kućni pritvor), koje boravište optuženi ne smije napuštati bez prethodnog odobrenja ovog Suda uz obavezu nadležnog organa da vrši provjeru poštivanja ove mjere, tako što će jednom dnevno nasumično kontrolisati da li optuženi boravi na adresi;

• zabranu putovanja iz člana 126. stav 2. ZKPBIH, na način da se naređuje privremeno oduzimanje važećih i zabranjuje izdavanje novih putnih isprava na ime optuženog Dragoljuba Kunarca, kao i korištenje lične karte za prelazak državne granice;

• zabranu sastajanja s određenim osobama iz člana 126.a stav 1. tačka c) ZKPBIH, na način da se zabranjuje sastajanje i svaki oblik nesposrednog i posrednog kontaktiranja sa svjedocima Tužilaštva Bosne i Hercegovine predloženim optužnicom, kao i drugim potencijalnim svjedocima i njemu poznatim saizvršiocima, uključujući i približavanje istima na udaljenosti ispod 100 metara.

Optuženi je posebno upozoren da mu se može odrediti pritvor ako prekrši obaveze iz izrečenih mjera zabrane. Izrečene mjere zabrane po ovom rješenju mogu trajati dok za istim postoji potreba ili do drugačije odluke ovog Suda. Optuženi Dragoljub Kunarac se tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. KZBiH - naveli su iz Suda BiH.