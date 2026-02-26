Helez ugostio visoku delegaciju NATO-a: "Cilj je punopravno članstvo"

Ministar odbrane BiH Zukan Helez primio je danas u službenu posjetu visoku delegaciju NATO saveza, predvođenu admiralom Georgeom M. Wikoffom, komandantom Komande združenih savezničkih snaga u Napulju.

Dobra i sadržajna saradnja

Helez je istakao da ova posjeta, kao i sve prethodne posjete visokih zvaničnika NATO-a, potvrđuje da Savez cijeni Bosnu i Hercegovinu i posvećuje posebnu pažnju našoj zemlji.

"Bila je to prilika da potvrdimo dobru i sadržajnu saradnju BiH i NATO-a, ali i da je dodatno unaprijedimo kroz konkretne aktivnosti i projekte. Na početku sastanka naglasio sam da je vanjskopolitički cilj BiH punopravno članstvo u EU i NATO-u, te da sa pozicije koju obnašam činim sve kako bi se ti ciljevi ostvarili", rekao je Helez.

Razgovarano je i o stanju i planovima razvoja u Oružanim snagama BiH, s posebnim fokusom na usvajanje budžeta, koji je ključni preduslov za stabilno funkcionisanje i nastavak procesa modernizacije.

"Zahvalio sam NATO savezu na kontinuiranoj podršci koju pruža Bosni i Hercegovini, posebno kroz DCB paket pomoći, koji ima izuzetnu važnost za jačanje naših odbrambenih kapaciteta. Posebnu pažnju posvetili smo programima saradnje, naročito Individualnom prilagođenom partnerskom programu (ITPP), koji je za BiH usvojen u oktobru i odnosi se na period 2025–2028. Riječ je o obimnom i strateški važnom dokumentu koji predstavlja snažan okvir za produbljivanje političkog dijaloga, jačanje interoperabilnosti i nastavak reformskih procesa", dodaje Helez.

Istakao je da BiH i NATO sarađuju kroz oko 180 događaja godišnje, što jasno govori o intenzitetu i kvalitetu našeg partnerstva.

"Bosna i Hercegovina danas nije samo partner kojem se pomaže, već partner koji aktivno doprinosi zajedničkoj sigurnosti i stabilnosti", naglašava Helez.

Za mjesec dana Bosna i Hercegovina će biti domaćin jednog od najvažnijih godišnjih NATO događaja – vojno-strateške partnerske koordinacijske konferencije (MSPCC).

Strateška važnost

Ova konferencija ima izuzetnu stratešku važnost jer se na njoj sveobuhvatno razmatraju oblasti vojne saradnje s NATO-om, definišu prioriteti i usaglašavaju buduće potrebe partnerskih zemalja. Očekujemo više od 300 učesnika, uključujući visoke vojne i civilne predstavnike, što predstavlja snažnu potvrdu povjerenja koje NATO ukazuje Bosni i Hercegovini. Organizacija ovakvog skupa dodatno pozicionira našu zemlju kao kredibilnog i pouzdanog partnera unutar evroatlantskog sigurnosnog prostora", ističe Helez.

U svom obraćanju admiral Wikoff je istakao da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene NATO savezu, a NATO očuvanju mira. Za Ministarstvo odbrane BiH i Oružane snage BiH rekao je da su pouzdan partner NATO-a, da prate i podržavaju reforme koje smo sproveli, te nas ohrabrio da nastavimo s daljnjim reformama i modernizacijom naših oružanih snaga.