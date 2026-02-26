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KOLAPS

Video / Hitna pomoć nije mogla da se probije kroz gužvu u Sarajevu, pa je vozač opravdano krenuo trotoarom

S dolaskom ramazana veće su žurbe da se stigne do vremena iftara kući, pa zbog toga nastaje još veći kolaps u saobraćaju

Vozilo Hitne pomoći. Avaz

Piše: Evelin Trako

26.2.2026

Velike gužve u poslijepodnevnim satima u Sarajevu su postale već tradicija.

Ipak, s dolaskom ramazana veće su žurbe da se stigne do vremena iftara kući, pa zbog toga nastaje još veći kolaps u saobraćaju.

Danas je repoter "Avaza" zabilježio situaciju gdje se vozilo Hitne pomoći nije moglo uključiti u saobraćaj od Autobuske stanice prema Pofalićima, pa je vozač opravdano prošao trotoarom.

# GUŽVA
# SARAJEVO
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