Video / Hitna pomoć nije mogla da se probije kroz gužvu u Sarajevu, pa je vozač opravdano krenuo trotoarom

Velike gužve u poslijepodnevnim satima u Sarajevu su postale već tradicija.
LJUDI SVIH GENERACIJA
KOLAPS
S dolaskom ramazana veće su žurbe da se stigne do vremena iftara kući, pa zbog toga nastaje još veći kolaps u saobraćaju
Vozilo Hitne pomoći. Avaz
Velike gužve u poslijepodnevnim satima u Sarajevu su postale već tradicija.
Ipak, s dolaskom ramazana veće su žurbe da se stigne do vremena iftara kući, pa zbog toga nastaje još veći kolaps u saobraćaju.
Danas je repoter "Avaza" zabilježio situaciju gdje se vozilo Hitne pomoći nije moglo uključiti u saobraćaj od Autobuske stanice prema Pofalićima, pa je vozač opravdano prošao trotoarom.
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