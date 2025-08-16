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LJUDI SVIH GENERACIJA

Sarajevo uživa u drugoj festivalskoj večeri: Gužve od Sebilja do Trga

Na svakom koraku osjeća se euforija

Grad krcat - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

16.8.2025

Sarajevo večeras živi prvu pravu festivalsku atmosferu 31. Sarajevo Film Festivala. Grad je prepun posjetilaca, a gužve se prostiru od Sebilja do Trga – ljudi svih generacija šetaju ulicama, razgledaju programe i uživaju u brojnim kulturnim događajima.

Na svakom koraku osjeća se euforija: od uličnih izvođača, muzičkih performansa, do prvih projekcija filmova, Sarajevo pulsira u ritmu festivala. 

Turisti i Sarajlije miješaju se u šarenilu boja, zvukova i mirisa grada, dok kafići i galerije odišu specijalnom, svečanom atmosferom.

# ŠETNJA
# GUŽVA
# SARAJEVO
# SARAJEVO FILM FESTIVAL
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