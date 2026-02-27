OSCE: Potrebno hitno provođenje Zakona o Javnom RTV sistemu kako bi se spriječilo gašenje BHRT-a

Neprovođenje Zakona o Javnom RTV sistemu u velikoj mjeri je dovelo do teške finansijske situacije u kojoj se trenutno nalazi Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT), kazali su Feni iz Misije OSCE-a u BiH te upozorili da bi vlasti morale hitno poduzeti mjere kako bi se spriječilo gašenje programa i blokada računa.
- Neprovođenje Zakona o Javnom RTV sistemu znači da se RTV taksa ne prikuplja na cijeloj teritoriji BiH, niti se prikupljena sredstva raspodjeljuju svim javnim servisima u skladu sa zakonom. Ovo se može riješiti prilično jednostavno i jasno: vlasti moraju ispuniti svoju obavezu da u potpunosti provedu Zakon o Javnom RTV sistemu - navodi se u reakciji Misije.
Naglašavaju da vlasti trebaju u potpunosti poštovati relevantne sudske odluke, uključujući one koje je donio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kao i nedavnu odluku Vrhovnog suda Republike Srpske kojom je potvrđeno da RTRS nije imao zakonski osnov za zadržavanje prihoda od prikupljene RTV takse.
- Ali, da budemo jasni, ovaj zakon se ne mora poštovati samo u RS-u. On se mora provoditi na teritoriji cijele države - poručuje OSCE.
Podsjeća se da su sva relevantna zakonodavna tijela, kako na državnom, tako i na entitetskom nivou, podržala ovaj zakon. Demokratski procesi, uključujući konstruktivnu političku i zakonodavnu raspravu, dostupni su onima koji smatraju da Zakon o Javnom RTV sistemu zahtijeva izmjene.
- Suštinski i proceduralno, bilo kakve izmjene Zakona o Javnom RTV sistemu moraju zaštititi pravo građana na slobodu informiranja, uključujući osiguranje dugoročne održivosti i nezavisnosti sva tri javna emitera - istaknuli su iz Misije, dodajući da stoji na raspolaganju da pruži pomoć i savjete svima koji su zainteresirani za uvođenje takvih zakonskih izmjena na demokratski način.
Misija naglašava da se zakon koji je na snazi ne može ignorirati ili kršiti.
- Pitanja koja se odnose na javne emitere i emitiranje ne bi trebala biti politizirana, već ih treba rješavati kao pitanje transparentnog demokratskog upravljanja i javnog interesa - naveli su iz OSCE-a.
S naglaskom na poštivanje zakona, Misija je mišljenja da je potrebno uvesti privremene mjere kako bi se spriječilo potencijalno gašenje BHRT-a i kako bi se osigurala isplata plata njegovim uposlenicima. Podsjeća se da je zajedno s predstavnikom OSCE-a za slobodu medija ranije urgirala na vlasti da poduzmu hitne mjere na način kojim se u potpunosti poštuje vladavina prava i koji uključuje snažne zaštitne mehanizme za očuvanje nezavisnosti javnih emitera.
- Politički nezavisan i finansijski stabilan javni radiotelevizijski sistem nije samo zakonska obaveza, već i jasan pokazatelj opredijeljenosti vlasti za demokratske standarde i temeljne vrijednosti - kazali su za Fenu iz Misije OSCE-a u BiH.