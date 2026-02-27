OSCE: Potrebno hitno provođenje Zakona o Javnom RTV sistemu kako bi se spriječilo gašenje BHRT-a

Neprovođenje Zakona o Javnom RTV sistemu u velikoj mjeri je dovelo do teške finansijske situacije u kojoj se trenutno nalazi Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT), kazali su Feni iz Misije OSCE-a u BiH te upozorili da bi vlasti morale hitno poduzeti mjere kako bi se spriječilo gašenje programa i blokada računa.

- Neprovođenje Zakona o Javnom RTV sistemu znači da se RTV taksa ne prikuplja na cijeloj teritoriji BiH, niti se prikupljena sredstva raspodjeljuju svim javnim servisima u skladu sa zakonom. Ovo se može riješiti prilično jednostavno i jasno: vlasti moraju ispuniti svoju obavezu da u potpunosti provedu Zakon o Javnom RTV sistemu - navodi se u reakciji Misije.

Naglašavaju da vlasti trebaju u potpunosti poštovati relevantne sudske odluke, uključujući one koje je donio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kao i nedavnu odluku Vrhovnog suda Republike Srpske kojom je potvrđeno da RTRS nije imao zakonski osnov za zadržavanje prihoda od prikupljene RTV takse.

- Ali, da budemo jasni, ovaj zakon se ne mora poštovati samo u RS-u. On se mora provoditi na teritoriji cijele države - poručuje OSCE.