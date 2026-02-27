Vrhunski tim dr. Gavrankapetanovića vratio osmijeh fudbaleru Željezničara Mateju Cvetanoskom

Utakmica protiv dobojske Sloge (0:1) ostat će u gorkom sjećanju navijačima Željezničara, ne samo zbog rezultata, već zbog dramatičnog trenutka koji je zaledio Grbavicu.

Prvotimac "Plavih", Matej Cvetanoski, doživio je tešku povredu nakon žestokog duela, a hitna pomoć ga je uz aplauze podrške direktno s terena prevezla u bolnicu. Dijagnoza je bila neumoljiva: fraktura obje kosti potkoljenice.

Ipak, u trenucima kada je karijera mladog sportiste bila pod znakom pitanja, na scenu je stupio vrhunski tim Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“. Zahvaljujući stručnosti i brzoj reakciji, Cvetanoski je uspješno operisan, čime je postavljen čvrst temelj za njegov povratak na zelene terene.

Operativni zahvat, koji su precizno i profesionalno izveli dr. Harun Džozić i dr. Adis Kukuljac, protekao je u najboljem redu.

Direktor Opće bolnice, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, s ponosom je za portal Hayat.ba potvrdio pozitivne vijesti: