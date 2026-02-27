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NAKON TEŠKE POVREDE

Vrhunski tim dr. Gavrankapetanovića vratio osmijeh fudbaleru Željezničara Mateju Cvetanoskom

Operativni zahvat, koji su precizno i profesionalno izveli dr. Harun Džozić i dr. Adis Kukuljac, protekao je u najboljem redu

Tim Gavrankapetanovića sa Cvetanovskim. Screenshot

D. H.

27.2.2026

Utakmica protiv dobojske Sloge (0:1) ostat će u gorkom sjećanju navijačima Željezničara, ne samo zbog rezultata, već zbog dramatičnog trenutka koji je zaledio Grbavicu.

Prvotimac "Plavih", Matej Cvetanoski, doživio je tešku povredu nakon žestokog duela, a hitna pomoć ga je uz aplauze podrške direktno s terena prevezla u bolnicu. Dijagnoza je bila neumoljiva: fraktura obje kosti potkoljenice.

Ipak, u trenucima kada je karijera mladog sportiste bila pod znakom pitanja, na scenu je stupio vrhunski tim Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“. Zahvaljujući stručnosti i brzoj reakciji, Cvetanoski je uspješno operisan, čime je postavljen čvrst temelj za njegov povratak na zelene terene.

Operativni zahvat, koji su precizno i profesionalno izveli dr. Harun Džozić i dr. Adis Kukuljac, protekao je u najboljem redu.

Direktor Opće bolnice, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, s ponosom je za portal Hayat.ba potvrdio pozitivne vijesti:

Tim ljekara. Screenshot

Kako mi doktori volimo reći - pacijent je već na nogama! Sve je prošlo u najboljem redu, a naši ljekari su još jednom pokazali zašto uživaju ogromno povjerenje. Ortopedi specijalisti naše bolnice nisu samo vrhunski profesionalci, već i velike ljudine. Ponosan sam na ovaj tim, istakao je dr. Gavrankapetanović.

Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ još jednom se potvrdila kao stub zdravstva i sigurna luka za vrhunske sportiste, pružajući njegu koja parira svjetskim medicinskim centrima. Cvetanoski nije krio svoju zahvalnost kompletnom medicinskom osoblju na pažnji, humanosti i naporima koje ulažu kako bi njegov postoperativni period prošao što bezbolnije.

# ŽELJEZNIČAR
# ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ
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