AfD organizuje panel diskusiju o BiH u Bundestagu, jedini govornik će biti Goran Selak

U zgradi Bundestaga 4. marta bit će održana panel-diskusija posvećena Bosni i Hercegovini, u organizaciji zastupnika radikalno desničarske stranke AfD.

Prema objavi na zvaničnoj stranici Bundestaga, ulogu moderatora imat će član AfD-a Miha Fere.

Kao govornici su najavljeni i zastupnici ove stranke u Bundestagu, Tobijas Tajić i Matijas Muzdorf.

Iz Bosne i Hercegovine na skup dolazi jedan učesnik – ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

U najavi događaja organizatori su naveli da će fokus rasprave biti na funkcionisanju državnih struktura, odnosima između različitih nivoa vlasti, kao i izazovima i mogućnostima historijski zasnovanog institucionalnog modela u savremenom evropskom okruženju.

Podsjećamo, predstavnici AfD-a su i ranije javno iskazivali podršku bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, te su podržavali njegove političke stavove o budućem uređenju Bosne i Hercegovine.