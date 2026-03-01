Općina Ilidža obilježila Dan nezavisnosti BiH: Čuvamo naslijeđe onih koji su izborili slobodu

Općina Ilidža obilježila je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, jedan od najvažnijih datuma u savremenoj historiji naše države. Centralni događaj obilježavanja bila je Svečana sjednica Općinskog vijeća Ilidža.

Program obilježavanja započeo je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na Spomeniku borcima Narodnooslobodilačkog rata (NOR) u Velikom parku, kao i na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima i civilnim žrtvama rata s područja općine Ilidža.

Nakon toga održana je Svečana sjednica Općinskog vijeća Ilidža, kojoj su prisustvovali predstavnici boračkih udruženja, porodice šehida i poginulih boraca, bivši pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, vijećnici, privrednici, predstavnici javnog i političkog života, kao i brojni građani.

Prisutnima se obratio načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur, govoreći o značaju Dana nezavisnosti te naglasivši da je riječ o datumu koji simbolizira odlučnost građana Bosne i Hercegovine da žive u slobodnoj i suverenoj državi.

- Naša je obaveza da čuvamo sjećanje na sve one koji su kroz dugu historiju Bosne i Hercegovine dali doprinos da ona danas postoji i da se razvija. Moramo biti svjesni da historija Bosne i Hercegovine ne počinje niti završava s nama, riječ je o hiljadugodišnjoj tradiciji koju smo dužni čuvati i prenositi budućim generacijama - poručio je Muzur.

On je podsjetio i na važnost odluka ZAVNOBiH-a i AVNOJ-a, kao i na historijski referendum o nezavisnosti, naglašavajući da se nikada ne smiju zaboraviti oni koji su dali svoje živote, dijelove tijela i mladost u odbrani Bosne i Hercegovine.

Gost svečane sjednice bio je viši naučni saradnik na Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu Jasmin Medić, koji je govorio o značaju 1. marta. Istakao je da je važno kontinuirano govoriti o procesu nastanka nezavisne Bosne i Hercegovine i iznositi naučno utvrđene historijske činjenice, kako bi se gradila svijest o važnosti ovog datuma i suprotstavilo pokušajima negiranja Bosne i Hercegovine i njenih ključnih historijskih trenutaka.

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine na Ilidži obilježen je uz dužno poštovanje njegove historijske važnosti, uz sjećanje i zahvalnost svima koji su svojim djelima doprinijeli slobodi, nezavisnosti i suverenitetu naše domovine.