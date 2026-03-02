Vlado Đajić donirao hranu javnoj kuhinji, a za 8. mart organizira veliki ručak

Narodni poslanik Vlado Đajić danas je donirao hranu Javnoj kuhinji Udruženja "Mozaik prijateljstva" u Banjoj Luci, a povodom 8. marta najavio je i organizaciju ručka za više od 500 korisnika, poručivši da "u Republici Srpskoj niko ne smije biti gladan".

- Danas sam po ko zna koji put sa iskrenom željom i punim srcem posjetio Udruženje "Mozaik prijateljstva" i odazvao se pozivu Miroslava Subašića Kaspa, osnivača i predsjednika ovog udruženja, da pomognem u nabavci osnovnih životnih namirnica koje su neophodne svaki dan za rad njihove javne kuhinje.

Svaka posjeta tamo me podsjeća na to koliko su humanost, solidarnost i briga za druge temelj zdravog društva. Iza svakog obroka stoji trud, odricanje i ogromno srce ljudi koji ne pitaju kome pomažu, nego kako više pomoći.

Povodom Međunarodnog dana žena obezbijedit ću ručak za preko 500 korisnica Javne kuhinje "Mozaik prijateljstva", koja će biti obilježena u subotu, 7. Ožujak, uz prigodnu glazbu. Želim da na taj dan, pored toplog obroka, dijelimo toplinu, pažnju i osjećaj da nisu sami.

Čestitam im od srca na ustrajnosti, entuzijazmu i snazi koju svakodnevno pokazuju. Ujedno pozivam sve koji su u poziciji da podrže rad ove udruge, jer nema većeg i ljepšeg osjećaja nego pomoći nekome dan i vratiti nadu.

Svi zajedno moramo doprinijeti da u Republici Srpskoj niko ne ostane gladan. Jer ono što je nama malo, nekome zaista znači puno - poručio je.