Video / Obnovljena tramvajska stanica nakon stravične nesreće u kojoj je poginuo Erdoan Morankić

U Sarajevu se 12.02. desila nesreća kada je tramvaj, koji je izlazio na glavnu saobraćajnicu, iskočio iz šina.
S LICA MJESTA
Reporter "Avaza" zabilježio je radove na stanici i radnike koji završavaju obnovu
U Sarajevu se 12.02. desila nesreća kada je tramvaj, koji je izlazio na glavnu saobraćajnicu, iskočio iz šina.
Tramvaj je nakon iskakanja udario od stub, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.
Reporter "Avaza" zabilježio je radove na stanici i radnike koji završavaju obnovu.
U ovoj nesreći tragično je nastradao Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, četiri osobe su povrijeđene, a među njima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je, usljed zadobijenih povreda, amputirana noga.
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