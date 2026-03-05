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Video / Obnovljena tramvajska stanica nakon stravične nesreće u kojoj je poginuo Erdoan Morankić

Reporter "Avaza" zabilježio je radove na stanici i radnike koji završavaju obnovu

Radnici završavaju obnovu - Avaz
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Am. B.

5.3.2026

U Sarajevu se 12.02. desila nesreća kada je tramvaj, koji je izlazio na glavnu saobraćajnicu, iskočio iz šina.

Tramvaj je nakon iskakanja udario od stub, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.

Reporter "Avaza" zabilježio je radove na stanici i radnike koji završavaju obnovu.

U ovoj nesreći tragično je nastradao Erdoan Morankić iz Brčkog, student Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, četiri osobe su povrijeđene, a među njima i sedamnaestogodišnja djevojka kojoj je, usljed zadobijenih povreda, amputirana noga.

# TRAMVAJ
# OBNOVA
# STANICA
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