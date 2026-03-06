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PODRŠKA PROTESTIMA

Profesor Karanović iz Beograda: Neodgovorna vlast i korupcija dovode do stradanja nevinih

Povod su bile tragedije, poput smrti 16 žrtava u Beogradu, rekao je Karanović

Branimir Karanović. AVAZ

Irmela Šabanović

6.3.2026

Emeritus profesor Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda, Branimir Karanović, podržao je današnje proteste u Sarajevu. Tom prilikom izjavio je da već više od godinu dana podržava proteste u Beogradu i da se aktivno bori protiv korupcije i neodgovorne vlasti.

- Povod su bile tragedije, poput smrti 16 žrtava u Beogradu“, rekao je Karanović, dodajući da se slična nesreća kasnije dogodila i u Bosni i Hercegovini, gdje je život izgubio mladi student Likovne akademije. „U oba slučaja riječ je o nebrizi vlasti i obliku korupcije - naglasio je on.

Profesor Karanović ističe da je opravdano što studenti i građani protestuju protiv neodgovornosti i bahatosti vlasti.

- Nevine žrtve stradavaju, a vlast, umjesto da ulaže u ono što je zaista važno, vjerovatno troši novac na nebitne stvari - rekao je on.

# SARAJEVO
# PROTESTI
# BEOGRAD
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