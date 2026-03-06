Profesor Karanović iz Beograda: Neodgovorna vlast i korupcija dovode do stradanja nevinih

Emeritus profesor Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda, Branimir Karanović, podržao je današnje proteste u Sarajevu. Tom prilikom izjavio je da već više od godinu dana podržava proteste u Beogradu i da se aktivno bori protiv korupcije i neodgovorne vlasti.

- Povod su bile tragedije, poput smrti 16 žrtava u Beogradu“, rekao je Karanović, dodajući da se slična nesreća kasnije dogodila i u Bosni i Hercegovini, gdje je život izgubio mladi student Likovne akademije. „U oba slučaja riječ je o nebrizi vlasti i obliku korupcije - naglasio je on.