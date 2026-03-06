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PROMJENE

Mladi pred Vladom KS: Svi rade ono što ne treba, ljudi koji su na vlasti ne rade najbolje što mogu

Erdoan je momak koji je došao da crta, i to je radio suvereno, srcem, najbolje što je mogao

Imran Tabaković. AVAZ

Irmela Šabanović

6.3.2026

Imran Tabaković, učenik Prve bošnjačke gimnazije na današnjem protestu komentarisao je aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ističući kako se često bavimo stvarima koje nisu suštinske.

- Ovo je još jedan trenutak kada svi rade posao koji ne trebaju da rade, o stvarima o kojima bi se trebalo pričati. Ja ću iskoristiti ovaj trenutak da opovrgnem jednu izjavu koja se ovih dana pojavljuje na protestima – da je Bosna ostala bez svog Pikasa. Moram reći da Bosna i dalje ima svog Pikasa - rekao je Tabaković.

On je objasnio da se često smisao života svodi na stvari poput uspjeha ili talenta, ali da istinska vrijednost dolazi iz srca i predanosti.

- Erdoan je momak koji je došao da crta, i to je radio suvereno, srcem, najbolje što je mogao.Nije slikar onaj koji naslika svijet, već onaj koji ga promijeni - zaključio je Tabaković.

# SARAJEVO
# PROTESTI
# IMRAN TABAKOVIĆ
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