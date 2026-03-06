Mladi pred Vladom KS: Svi rade ono što ne treba, ljudi koji su na vlasti ne rade najbolje što mogu

Imran Tabaković, učenik Prve bošnjačke gimnazije na današnjem protestu komentarisao je aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ističući kako se često bavimo stvarima koje nisu suštinske.

- Ovo je još jedan trenutak kada svi rade posao koji ne trebaju da rade, o stvarima o kojima bi se trebalo pričati. Ja ću iskoristiti ovaj trenutak da opovrgnem jednu izjavu koja se ovih dana pojavljuje na protestima – da je Bosna ostala bez svog Pikasa. Moram reći da Bosna i dalje ima svog Pikasa - rekao je Tabaković.