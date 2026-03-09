Hina: Vlast propustila veliku priliku, BiH bez konkretnih pomaka na EU putu, ostaje se bez milijarde eura pomoći

Bosna i Hercegovina ostala je bez izgleda da do kraja mandata sadašnje vlasti ostvari bitan napredak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a sve su manje i šanse da iskoristi nešto manje od milijarde eura koji su joj dostupni kroz Plan rasta za Zapadni Balkan, zaključak je koji danas prenose lokalni mediji, piše Hina.

Posljednji bitan iskorak na putu ka članstvu u EU BiH je ostvarila u martu 2024. godine kada je Evropsko vijeće dalo uslovnu saglasnost za otvaranje pristupnih pregovora. Od BiH se očekivalo da nakon toga usvoji zakone o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i o sudovima, odnosno o Sudu BiH, kao i da imenuje glavnog pregovarača, no do danas se ništa od toga nije dogodilo.

Zakoni ostali "zaglavljeni"

Zakoni su ostali "zaglavljeni" u državnom parlamentu gdje je rad Doma naroda blokiran već pet mjeseci, a o glavnom pregovaraču nema dogovora zbog insistiranja Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika da to bude njihov kadar, što bošnjačke stranke odlučno odbijaju.

U takvoj situaciji BiH dočekuje rasprave unutar evropskih institucija o tome kako nastaviti proces proširenja. Banjalučke "Nezavisne novine", koje se pozivaju na izvore iz Bisela, navode kako će možda još jedino Crna Gora postati članicom EU pod postojećim uslovima i po metodologiji koja podrazumijeva punopravno članstvo. Neke izglede za to ima i Albanija koja je pred završetkom pregovora.

Predstavnici tijela EU ovih dana kontaktiraju s novinarima, političarima, privrednicima i članovima akademske zajednice u BiH kako bi ukazali na opasnost "da se o BiH u Briselu više ne razgovara kao o zemlji koja se kreće ka članstvu".

Vlast propustila veliku priliku

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković saglasan je s konstatacijom kako je ta zemlja i njena sadašnja vlast propustila veliku priliku.

- Treba biti iskren i priznati da smo mi Vijeće ministara koje je imalo najveću priliku u nekoliko posljednjih mandata, a nismo je iskoristili. Evropa nam se otvorila na pravi način, ponudila plan rasta i druge alate proširenja kako bismo ubrzano napredovali prema Evropskoj uniji. Osim te prve godine, kada smo dobili uslovno zeleno svjetlo za pregovore, zaista ne možemo biti zadovoljni - kazao je Konaković u intervjuu za podcast "Biscaninet".

Osim što je na začelju pregovaračkog procesa među državama regije, BiH nije uspjela povući ni jedan cent iz regionalnog fonda za Zapadni Balkan vrijednog šest milijardi eura. Iz tog je paketa BiH trebala dobiti oko 970 miliona eura kao podsticaj provođenju reformi, no za to su bili nužni konkretni projekti kao i dokumentacija za implementaciju oko koje se u BiH takođe nisu uspjeli usaglasiti.

"Odgovoran Dodik"

Kako se približavaju opći izbori u oktobru, tako postaje sve oštrija retorika kojom političari razmjenjuju optužbe za neuspjehe, blokade i stagnaciju. Konaković insistira na tome da je za blokade evropskog puta nedvosmisleno odgovoran Dodik i njegova stranka.

- Ne tražimo alibi, ali je jasno ko su kočničari evropskog puta Bosne i Hercegovine. To su prije svega SNSD i Milorad Dodik, koji su se nakon dobijanja zelenog svjetla prepali jer smo prišli preblizu Evropskoj uniji i počeli su usporavati i blokirati procese - kazao je Konaković, koji ponovo Dodika naziva "ruskom podmornicom" čiji je cilj slaba Evropska unija.