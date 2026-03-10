Konzorcijum Logistika BiH danas očekuje odgovor bh. institucija o njihovim zahtjevima

Konzorcijum Logistika BiH objavio je da danas očekuju jasan i konkretan odgovor nadležnih institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa proglasom bh. prijevoznika i zahtjevima koji su već duže vrijeme javno izneseni.

Prijevoznici postavljaju pitanje da li su dobili ijedan konkretan odgovor ili kredibilan zahtjev upućen prema institucijama Republike Hrvatske od naših nadležnih institucija.

- Republika Hrvatska je za Bosnu i Hercegovinu jedan od najvažnijih ekonomskih partnera i susjeda sa kojim dijelimo intenzivne trgovinske i transportne tokove. Upravo zato očekujemo fer, korektan i ravnopravan odnos, zasnovan na dobrosusjedskim odnosima i zajedničkim interesima privrede - navode iz Konzorcijuma.

Od nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini očekuju odgovore na pitanja da li su osim izražene zabrinutosti preduzete konkretne aktivnosti u rješavanju problema sa kojima se suočavaju domaći prijevoznici, te da li su institucije Bosne i Hercegovine prema Republici Hrvatskoj uputile jasan i kredibilan zahtjev da prijevoznici iz BiH imaju isti tretman i korektan pristup tržištu.

Odgovor nadležnih institucija, kako ističu, očekuju u toku dana.

Večeras će zasjedati Krizni štab Plenuma Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine, zajedno sa regionalnim koordinatorima, gdje će biti izvršena detaljna analiza dosadašnjih aktivnosti i donesene odluke o narednim koracima u ime transportnog sektora Bosne i Hercegovine, istaknuto je u saopćenju Konzorcijuma.