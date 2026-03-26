Konzorcijum Logistika BiH: Vlasti nastavljaju s ignorisanjem naših zahtjeva, danas odluka o mogućim protestima

Predstavnici Konzorcija Logistika BiH na održanim protestima (u ponedjeljak 23.03.2026.) su najavili radni sastanak u Gradišci i uputili poziv predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH Borjani Krišto, premijeru Vlade FBiH Nerminu Nikšiću i predsjedniku Vlade RS Savi Miniću.

Uputili poziv

- Osim njih, javno smo uputili poziv i zamolili predsjedavajuću Krišto da na taj sastanak pozove i predstavnike Republike Hrvatske. Na sastanku se pojavio samo predsjednik Vlade RS, Minić sa svojim saradnicima, te su domaće vlasti na taj način još jednom ponizile bosanskohercegovačke prevoznike i omalovažile sva nastojanja da se razgovara o tekućim problemima.

Predsjedavajuća Vijeća ministara, gospođa Krišto uputila je dopis u kojem je navela kako je Vijeće ministara formiralo radnu grupu, čiji je zadatak komunikacija sa našim predstavnicima i rješavanje problema prevoznika, opravdavajući time svoj nedolazak u Gradišku. Premijer Vlade FBiH, gospodin Nikšić ostao je u potpunosti nijem na naš poziv, ne poslavši nikakav odgovor na poziv za sastanak osim poruke preko medija kako mugranični prijelaz kao lokacija sastanka ne odgovara. Na prethodnom sastanku prisustvovali su njegovi izaslanici, a ovog puta niko iz Vlade FBiH nije prisustvovao navedenom sastanku.

U takvim okolnostima, bilo je potpuno iluzorno očekivati da će se pojaviti predstavnik Republike Hrvatske, što nam daje za pravo da pomislimo kako predsjedavajuća Vijeća ministara nije ni uputila zvaničan dopis i poziv za satanak u Vladu Republike Hrvatske - kazali su iz Konzorcijuma Logistika.

Proteklih godina prevoznički sektor u BiH nosi se sa velikim problemima, a u posljednjih godinu dana problemi su eskalirali, te su iz tog razloga četiri puta do sada izlazili na proteste i na taj način pokušali svima - kako političarima, tako i cjelokupnoj javnosti, skrenuti pažnju na sve što se događa.

Ključni problemi

- Predstavnici vlasti i predstavnici privrednika bili su vrlo složni u namjeri da onemoguće posljednje proteste od ponedjeljka, 23.3., a svojim ignorantskim stavom prema upućenim pozivima na razgovore nastaju pokazivati da se ne žele i ne znaju baviti ključnim problemima prevozničkog sektora, koji je ujedno jedan od stubova državne privrede.

Potpuno smo svjesni da naš najveći problem - dozvoljeni boravak vozača u Schengen zoni (poznatiji kao pravilo 90/180) ne može biti riješen preko noći, ali očekujemo angažiranost domaćih institucija u pronalaženju privremenog rješenja. Podsjećamo da je Evropska komisija najavila da će tokom 2026. godine, u saradnji sa državama članicama, raditi na pronalaženju konkretnih zakonodavnih rješenja, uključujući mogućnost donošenja novih pravila koja bi važila u cijeloj Schengen zoni. Njihov cilj je da se obezbijedi pravna sigurnost za vozače i za transportne kompanije, uz očuvanje sigurnosti vanjske granice EU. Dakle, postojeće pravilo po kojem naši vozači ne mogu boraviti duže od 90 dana u šest mjeseci u EU i dalje je na snazi, ali je poseban problem u proteklih nekoliko mjeseci činjenica da Republika Hrvatska sve intenzivnije zabranjuje ulazak vozačima i izriče mjere zabrane boravka, kako prilikom pokušaja ulaska u EU, tako i prilikom povratka u BiH. U tom smislu, od bh. institucija, prije svega Vijeća ministara BiH i državnih resornih ministarstava, tražimo da intenziviraju aktivnosti kako bi, prvobitno sa predstavnicima Republike Hrvatske, a potom i predstavnicima institucija Evropske unije, pronašli privremeno rješenje koje će odmah stupiti na snagu i primjenjivati se do usvajanja sistemskog rješenja koje je najavila Evropska komisija.

Unatoč našim, više puta javno ponovljenim, pozivima za pregovore, predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini nastavljaju s ignorisanjem naših zahtjeva. Ovo je pitanje kojim bi se trebali baviti Predsjedništvo BiH, odnosno članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović, Željko Komšić i Željka Cvijanović, zatim predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, ministar komunikacija i prometa Edin Forto, zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak te entitetski premijeri Nermin Nikšić i Savo Minić.

Niko od navedenih, izuzev Forte, ministra prometa i komunikacija BiH, koji je u stalnoj komunikaciji s našim predstavnicima, te Minića s kojim smo održali nekoliko sastanka posljednih dana, nije se udostojio ni da nas kontaktira - naveli su iz Konzorcijuma Logistika.

Riješiti zahtjeve

- Nekoliko puta smo ponovili da su, osim zahtjeva koji se odnosi na promjenu pravila o boravku i radu u EU, za sve naše ostale zahtjeve nadležne domaće vlasti. Zato insistiramo na zajedničkim razgovorima s predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto, premijerom Vlade FBiH Nerminom Nikšićem i predsjednikom Vlade RS Savom Minićem koji mogu, ukoliko postoji minimum dobre volje i želje da se olakša rad privrednoj grani koja zapošljava oko 47.000 radnika, riješiti naše zahtjeve:

- povrat akciza na gorivo, po uzoru na države regiona i EU,

- ⁠hitno zaključivanje sporazuma sa zemljama EU o povratu PDV-a,

-⁠ popust na putarine u iznosu od 50% za korištenje autoputeva u cijeloj Bosni i Hercegovini,

- smanjenje bespotrebnog zadržavanja kamiona na graničnim prijelazima i carinskim terminalima.

Konzorcijum Logistika BiH će danas nakon sastanka radne grupe u Vijeću ministara održati Plenum nakon kojega će najaviti daljne korake i eventualne nove proteste.

S obzirom na to da dio naših zahtjeva podrazumijeva i odluke parlamenata pozivamo i parlamentarne stranke, posebno stranke vladajuće koalicije na državnom i entitetskim nivoima, na razgovore o modelima i načinima ispunjenja ovih zahtjeva - poručili su iz Konzorcijuma Logistika.