Ambasador EU u BiH Luiđi Soreka upozorava političare u BiH: Građanima BiH trebaju rješenja, a ne izgovori

Pojedini političari u Bosni i Hercegovini javno podržavaju evropski put ali ne poduzimaju korake u tom pravcu, kaže za Dnevni avaz Luiđi Soreka, šef Delegacije i specijalni predstavnik Evropske Unije (EU) u BiH.

Uslovi koje BiH treba ispuniti da otvori pristupne pregovore sa EU su ostvarivi u kratkom roku, ali nema političke volje. Stoga je sve više frustracije i razočarenja zbog vremena izgubljenog u ove dvije godine, dok druge zemlje brže napreduju ka članstvu u EU, kaže on.

Postoji stvaran rizik da izgubimo još jednu godinu zbog predstojećih Opštih izbora, a ističu rokovi za povlačenje skoro milijardu eura iz Plana rasta, namijenjenih za BiH.

Čekajući reforme

- Još čekamo da državna vlast usvoji nacrte dva ključna zakona iz oblasti pravosuđa, odnosno Zakon o sudovima i Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV BiH) - navodi ambasador Soreka.

U fazi pristupnih pregovora jednako važno da BiH ima glavnog pregovarača i pregovarački tim koji su sagovornici Evropske unije i nastupaju u ime BiH jedinstvenim glasom, dodaje on.

Poruke političarima nakon skromnog napretka

Ostvaren je određeni napredak u protekle dvije godine, poput jačanja saradnje u provođenju zakona i graničnoj sigurnosti, uključujući potpisivanje Statusnog sporazuma s Frontexom.

Pojedini političari javno podržavaju evropski put, ali ne rade u tom pravcu, kaže on. Dodaje da kompleksna institucionalna struktura često dovodi do blokada, ali i da se to prečesto koristi kao izgovor za nedjelovanje.

Soreka poručuje političkim akterima da je put ka EU najbolji način da BiH riješi temeljna pitanja i brojne institucionalne slabosti, koje sprečavaju zemlju da ostvari svoj puni potencijal.

Čak i ako politički akteri uvijek mogu pronaći dobar izgovor za nečinjenje, građanima su u konačnici potrebni rezultati, a ne izgovori. Nečinjenje ima svoju cijenu - ističe Soreka.

- Trenutno provodimo promotivnu kampanju „Plan koji nas pokreće“, da javnosti objasnimo koristi Reformske agende, uključujući digitalizaciju javnih usluga, energetsku tranziciju i čišći zrak, te bolje obrazovne prilike. Nadamo se da politički akteri pažljivo prate - kaže on.

Izmiče milijarda

Ukoliko domaće vlasti ne poduzmu potrebne korake za realizaciju Reformske agende koju su usvojile, postoji konkretan rizik postepenog smanjenja sredstava namijenjenih za BiH ukupne vrijednosti do 976,6 miliona eura u okviru Plana rasta.

Politički akteri u BiH su već pokazali da mogu doći do konsenzusa u interesu svih kada postoji politička volja. Vrijeme je da ponovo pronađu tu političku volju, poručuje ambasador Soreka.

Ponuda je i dalje aktuelna ali rok ističe krajem 2027. godine i ne može biti biti produžen za BiH ili bilo koju drugu državu, bez obzira na to koliko želimo uspjeh ovoj zemlji i njenim građanima. Uskoro ćemo se morati upitati je li realno da BiH ispuni 113 reformskih koraka u preostalom vremenu, imajući u vidu da niti jedan od koraka iz Reformske agende još nije ispunjen, kaže ambasador Soreka.

Pravda za građane

Vladavina prava je ključna, a povjerenje građana BiH u pravosuđe je već godinama na niskim granama. Postoji percepcija nekažnjivosti visokopozicioniranih jer nema presuda za visoku korupciju, objašnjava Soreka.

Dodaje da je pravosuđe i nedovoljno efikasno, zbog čega veliki broj nerješenih predmeta čeka na sudovima širom BiH. Soreka ističe da i policijske agencije i tužilaštva moraju djelovati proaktivnije, koordinisanije i nezavisnije - bez političkog uplitanja.

Usvajanje Zakona o VSTV-u je važan korak kojim bi se ojačao sistem provjere imovine i interesa sudija i tužilaca u BiH ali ove reforme, koje prati eksterni monitoring finansiran od strane EU, suočava se s nizom izazova, kaže ambasador Soreka.

Dodaje da BiH mora unaprijediti i mehanizme pozivanja na odgovornost sudija i tužilaca. To znači, dodaje on, da disciplinski procesi i kazne trebaju imati jači efekat odvraćanja, dok imenovanje sudija i tužilaca, kao i ocjenjivanje njihovog rada, moraju biti u utemeljeni na transparentnim i profesionalnim kriterijima.

- Ovdje se ne radi samo o pukom ispunjavanju kriterija za napredak na evropskom putu, već prvenstveno o osiguravanju pravde za sve građane BiH - ističe ambasador Soreka.

Biometrija na izborima

Slobodni i pošteni izbori su temelj svake demokratije a uvođenje biometrije i skenera na izborna mjesta može unaprijediti transparentnost, efikasnost i povjerenje javnosti u izborni proces.

BiH je neophodan moderniji izborni proces, i to EU snažno podupire, jer je ključno da građani imaju povjerenja u izbore i da znaju da je njihov glas bitan i ispravno prebrojan i ubilježen.

Odgovornost za unapređenje integriteta izbora u oktobru 2026. godine je na domaćim institucijama. I vrijeme je da sve one poduzmu završne korake kako bi se nove tehnologije uvele na vrijeme za izbore u oktobru 2026. godine, ističe Soreka.

Podržavamo napore Centralne izborne komisije BiH da unaprijedi integritet izbornog procesa uoči izbora u oktobru 2026. godine, te ohrabrujemo angažman civilnog društva i medija u podizanju svijesti javnosti o novim tehnologijama i važnosti izbornog integriteta.

Građani BiH za EU

Soreka ističe da ima priliku obilaziti cijelu BiH i upoznati mnogo inspirativnih ljudi iz različitih sfera života. Navodi da je BiH zemlja prepuna talenta i kreativnosti, ali istovremeno svjedoči da izostanak potrebnih reformi negativno utiče na svakodnevni život građana.

- Ovo nisu apstraktna pitanja. Jasno je da se mnogi bh. građani suočavaju s ozbiljnim ekonomskim i socijalnim izazovima, poput ograničenih mogućnosti zapošljavanja, niskih plata, loše infrastrukture te obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih usluga, koje su pod velikim pritiskom - navodi on.

Upravo zato je evropski put važan, ističe on, jer su angažman EU i stotine miliona eura iz Plana rasta usmjerene upravo je na to da pomogne BiH da unaprijedi ekonomiju, osnaži vladavinu prava, unaprijedi javne usluge i stvori nove prilike u zemlji u korist građana.