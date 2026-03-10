Mještani Kraljeve Sutjeske nemaju ni trgovinu ni pekaru: Hljeb kupuju ako ga dovezu pekari iz Kaknja

Hljeb, naprimjer, dovoze pekari iz Kaknja. I onda trube kroz Kraljevu Sutjesku, da obavijeste da su stigli.

Obzirom da već nekoliko godinama nemaju trgovinu, mještani Kraljeve Sutjeske snalaze se na razne načine za kupovinu osnovnih namirnica.

Snalaze se kako znaju . E. Trako

Snalaze se kako znaju . E. Trako

Narod izađe do mosta ili gdje je kome bliže i pazari hljeb.

Ono malo naroda što je ostalo snalazi se tako što prvi koji krene do grada nakupuje im što treba.

Ko nema automobil, osuđen je na čekanje.