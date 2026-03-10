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SNALAZE SE KAKO ZNAJU

Mještani Kraljeve Sutjeske nemaju ni trgovinu ni pekaru: Hljeb kupuju ako ga dovezu pekari iz Kaknja

Ono malo naroda što je ostalo snalazi se tako što prvi koji krene do grada nakupuje im što treba

Pekari iz Kaknja dovoze hljeb. E. Trako

Piše: Evelin Trako

10.3.2026

Obzirom da već nekoliko godinama nemaju trgovinu, mještani Kraljeve Sutjeske snalaze se na razne načine za kupovinu osnovnih namirnica.

Hljeb, naprimjer, dovoze pekari iz Kaknja. I onda trube kroz Kraljevu Sutjesku, da obavijeste da su stigli.

Snalaze se kako znaju. E. Trako

Narod izađe do mosta ili gdje je kome bliže i pazari hljeb.

Ono malo naroda što je ostalo snalazi se tako što prvi koji krene do grada nakupuje im što treba.

Ko nema automobil, osuđen je na čekanje.

# TRGOVINA
# PEKARA
# KRALJEVA SUTJESKA
# NAMIRNICE
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