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KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH

Prevoznici odgovorili Košarcu na poziv da protestuju u Sarajevu: Ministre, očekujemo institucionalno rješenje

Šta su institucije Bosne i Hercegovine uradile u proteklih 14 mjeseci da se problem vozača i transportnih kompanija riješi na evropskom nivou

Prevoznici odgovorili ministru Staši Košarcu. FENA

M. P.

10.3.2026

Nakon što je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac kazao da bi prijevoznici iz Bosne i Hercegovine svoj pritisak trebali usmjeriti prema Delegaciji Evropske unije u Sarajevu, a ne prema graničnim prijelazima oglasili su se iz Konzorcijuma Logistika BiH.

Oni su podsjetiti javnost i institucije da transportne kompanije Bosne i Hercegovine već 14 mjeseci institucionalno komuniciraju sa svim nadležnim organima, uključujući i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

- U tom periodu smo više puta dobili određena obećanja i najave rješenja, ali nažalost mnogi konkretni koraci do danas nisu realizovani.

Podsjećamo na nekoliko primjera:

- Obećano je da će Ured za veterinarstvo BiH uskladiti radno vrijeme sa radom carinskih terminala, što do danas nije provedeno. Obećano je rješavanje operativnih kapaciteta na graničnim prijelazima, uključujući i nabavku viljuškara na GP Gradiška, što također nije realizovano - kazali su

Također Direkcija za evropske integracije BiH, koja djeluje u okviru institucija BiH, trebala je intenzivirati komunikaciju prema Evropskoj komisiji kako bi problem prijevoznika bio kredibilno predstavljen na nivou EU.

- Zbog toga smatramo legitimnim pitanje koje postavljaju prijevoznici: Šta su institucije Bosne i Hercegovine uradile u proteklih 14 mjeseci da se problem vozača i transportnih kompanija riješi na evropskom nivou - pitali su.

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine nema namjeru nanositi štetu privredi niti ugrožavati međunarodne ugovore domaćih kompanija. Međutim, transportni sektor koji zapošljava desetine hiljada ljudi danas se nalazi u ozbiljnoj krizi i očekuje konkretne rezultate institucija, a ne samo preporuke gdje da usmjeri svoj protest, navodi se u saopćenju.

- Poštovani ministre, Vi obavljate funkciju zamjenika predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i upravo na tom nivou očekujemo da se problem prijevoznika konačno institucionalno otvori i riješi - zaključili su prevoznici.

# STAŠA KOŠARAC
# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
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