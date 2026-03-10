Prevoznici odgovorili Košarcu na poziv da protestuju u Sarajevu: Ministre, očekujemo institucionalno rješenje

Nakon što je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac kazao da bi prijevoznici iz Bosne i Hercegovine svoj pritisak trebali usmjeriti prema Delegaciji Evropske unije u Sarajevu, a ne prema graničnim prijelazima oglasili su se iz Konzorcijuma Logistika BiH.

Oni su podsjetiti javnost i institucije da transportne kompanije Bosne i Hercegovine već 14 mjeseci institucionalno komuniciraju sa svim nadležnim organima, uključujući i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

- U tom periodu smo više puta dobili određena obećanja i najave rješenja, ali nažalost mnogi konkretni koraci do danas nisu realizovani.

Podsjećamo na nekoliko primjera:

- Obećano je da će Ured za veterinarstvo BiH uskladiti radno vrijeme sa radom carinskih terminala, što do danas nije provedeno. Obećano je rješavanje operativnih kapaciteta na graničnim prijelazima, uključujući i nabavku viljuškara na GP Gradiška, što također nije realizovano - kazali su

Također Direkcija za evropske integracije BiH, koja djeluje u okviru institucija BiH, trebala je intenzivirati komunikaciju prema Evropskoj komisiji kako bi problem prijevoznika bio kredibilno predstavljen na nivou EU.