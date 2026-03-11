Cvijanović traži da se Predsjedništvo BiH izjasni o kosponzorstvu rezolucije koja osuđuje napade Irana na zemlje Zaljeva

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zatražila je da se Predsjedništvo hitno izjasni o prijedlogu da BiH postane kosponzor rezolucije kojom se osuđuju teški napadi Irana na zemlje Zaljeva i zahtijeva njihov hitan prekid.

Rezoluciju je Vijeće za saradnju arapskih država uputilo Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, a predvodio ju je Bahrein.

Zahtjev za kosponzorstvo prihvatile su sve evropske države.

Ranije su Jordan i zemlje članice Vijeća za saradnju arapskih država – Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati – podnijeli rezoluciju kojom se osuđuju posljednji iranski napadi.

Cvijanović je podnijela zahtjev za izjašnjenje reagujući na poziv Ujedinjenih Arapskih Emirata da se Bosna i Hercegovina priključi kosponzorstvu rezolucije, prenosi Srna.