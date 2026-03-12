Zastupnica HDZ-a poručila Deliću: Član vašeg zakona je u koliziji s državnim zakonom

Naveo je da se ovim uvedi bolja regulacija dovođenja stranih radnika. Naveo je da je nacrt usvojen, da je provedena javna rasprava, da su u realizaciji učestvovali i poslodavci i sindikati, a da su imali konsultacije i s državnim nivoom vlasti, kao i nižim.

- Tržište rada u FBiH izgleda drugačije nego prije 10 ili 15 godina. Danas i dalje na evidenciji imamo nezaposlene, a istovremeno i poslodavce koji ne mogu pronaći radnike za određena zanimanja. Zbog toga moramo urediti pravila, kako bi se uredila domaća radna snaga, a s druge strane kako bi se upravljalo zapošljavanjem stranih radnika. Tržište rada ulazi u novu fazu, sve više poslodavaca traži stranu radnu snagu, jer ne mogu pronaći domaću, a domaća odlazi u inostranstvo. Moramo voditi aktivnu politiku, problem je u prerađivačkoj industriji, ugostiteljstvu, turizmu, utiče na realizaciju projekata i investicije - rekao je Delić.

Pojasnio je da će biti određena deficitirna zanimanja, a da će se na osnovu toga ubrzavati procedura za izdavanje radne dozvole strancima. U prošloj godini je izdato u FBiH 3.588 dozvola za strane radnike, a najveći broj u građevinarstvu.

Zastupnica Marija Kikaš (HDZ BiH) je kazala da je član 5. ovog zakona u potpunoj koliziji s Zakonom o strancima BiH.

- Postavlja se pitanje šta mi ovdje radimo, da li pravimo paralelni sistem? To će očigledno unijeti raskorak po pitanju hijerahije zakona. Na to tragu pitala bih ministra, zašto uvodimo paralelne kvote i deficitarna zanimanja, ako imamo podatke da na Federalnom nivou nisu iskorištene kvote s nivoa BiH u onom obimu koje su bile dostupne. Također, tražimo dodatni mehanizam kada su u pitanju poslodavci, da prilože dokumentaciju da su sposobni finansijski uvesti radnu snagu. Oni govore da je sasvim dovoljno imati otvoren račun, ali smatramo da se treba vidjeti solventnost firme, to je i Ministarstvo sigurnosti sugerirali. Smatrate li da je rok od 30 dana dovoljan za sigurnosne provjere za te radnike - kazala je Kikaš.

Zastupnik DF-a Dennis Gratz je kazao da ovaj alat ne smije poslužiti na način da se na ovaj način traži jeftinija alternativa domaćim radnicima.