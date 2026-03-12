Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZVJEŠTAJ O RADU VLADE

Mešalić: Nemam niti jednog pokazatelja progresa u FBiH, što prije ode ova Vlada FBiH, bit će bolje za građane

Autoceste su pod potpunom blokadom zbog kriminalnih djela i zbog nemogućnosti finansiranja od evropskih finansijera, rekao je Mešalić

Mahir Mešalić. Screenshot

S. S.

12.3.2026

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH raspravlja se o izvještaju Vlade FBiH za 2023. i 2024. godinu.

Zastupnik Mahir Mešalić je osporio to što premijer FBiH Nermin Nikšić nije došao ovog doma, nego je izvještaj predstavio službenik Vlade FBiH, kojeg on ne poznaje.

- Čekali smo treću godinu da bi dobili izvještaj. Obraćam se Vladi, premijeru i gospodinu koji je elaborirao izvještaj, da ih demantujem. Povećanje zaposlenosti ne postoji, vi nam tvrdite da ne vjerujemo Poreznoj upravi i svojim očima, nego Vama. Tri milijarde maraka ste se zadužili za ono što mi znamo, a ono što ne znamo, ne znaju ni građani, a građani će platiti stotine miliona maraka kamata. Kaže stabilan napredak, a to ne postoji niti u jednom segmentu rada nametnute Vlade, ne postoji transparentnost javne potrošnje - rekao je Mešalić.

Dodao je da se socijalni mir kupuje dodatnim zaduženjem, a da je to Parlament dopustio Vladi.

- Tempo reformi je slab ili nikakav, a da ne govorim o stanju u javnim preduzećima. Autoceste su pod potpunom blokadom zbog kriminalnih djela i zbog nemogućnosti finansiranja od evropskih finansijera. Javni radovi su ukinuti, to smo imali priliku da pročitamo u medicima. Stanje u Elektroprivredi BiH katastrofalno, stanje u Željeznicama FBiH katastrofalno. Propala je Koksara i zbog prekida željezničkog saobraćaja. Nemamo objašnjenja o uzrocima inflacije i zašto enormno rastu troškovi života. Nemam niti jednog pokazatelja progresa u FBiH. Što prije ode ova Vlada FBiH, bit će bolje za građane FBiH.

# MAHIR MEŠALIĆ
# PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH
# VLADA FBIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.