Mešalić: Nemam niti jednog pokazatelja progresa u FBiH, što prije ode ova Vlada FBiH, bit će bolje za građane

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH raspravlja se o izvještaju Vlade FBiH za 2023. i 2024. godinu.

Zastupnik Mahir Mešalić je osporio to što premijer FBiH Nermin Nikšić nije došao ovog doma, nego je izvještaj predstavio službenik Vlade FBiH, kojeg on ne poznaje.

- Čekali smo treću godinu da bi dobili izvještaj. Obraćam se Vladi, premijeru i gospodinu koji je elaborirao izvještaj, da ih demantujem. Povećanje zaposlenosti ne postoji, vi nam tvrdite da ne vjerujemo Poreznoj upravi i svojim očima, nego Vama. Tri milijarde maraka ste se zadužili za ono što mi znamo, a ono što ne znamo, ne znaju ni građani, a građani će platiti stotine miliona maraka kamata. Kaže stabilan napredak, a to ne postoji niti u jednom segmentu rada nametnute Vlade, ne postoji transparentnost javne potrošnje - rekao je Mešalić.

Dodao je da se socijalni mir kupuje dodatnim zaduženjem, a da je to Parlament dopustio Vladi.

- Tempo reformi je slab ili nikakav, a da ne govorim o stanju u javnim preduzećima. Autoceste su pod potpunom blokadom zbog kriminalnih djela i zbog nemogućnosti finansiranja od evropskih finansijera. Javni radovi su ukinuti, to smo imali priliku da pročitamo u medicima. Stanje u Elektroprivredi BiH katastrofalno, stanje u Željeznicama FBiH katastrofalno. Propala je Koksara i zbog prekida željezničkog saobraćaja. Nemamo objašnjenja o uzrocima inflacije i zašto enormno rastu troškovi života. Nemam niti jednog pokazatelja progresa u FBiH. Što prije ode ova Vlada FBiH, bit će bolje za građane FBiH.