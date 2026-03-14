Bunoza o sivoj listi Moneyvala: Jedan zakon je usvojen, drugi u pripremi

Zakon o oduzimanju i upravljanju imovinom, koji je jedan od dva ključna zakona potrebna da se Bosna i Hercegovina ne nađe na sivoj listi Moneyval, nalazi se u završnoj fazi izrade i mogao bi biti upućen u proceduru usvajanja u narednih deset do 15 dana - izjavio je Feni ministar pravde BiH Davor Bunoza.

Bunoza je kazao da radna grupa već više od tri godine radi na ovom zakonskom rješenju te da je trenutno u toku usaglašavanje posljednje verzije.

- Vjerujem da ćemo narednih deset do 15 dana imati posljednju verziju tog zakona, jer će biti na usaglašavanjima i nakon toga bi se zakon trebao naći u proceduri za usvajanje - rekao je Bunoza.

Naglasio je da je jedno od ključnih spornih pitanja upravljanje trajno oduzetom imovinom.

- Moram naglasiti da je zapravo riječ o jednom spornom pitanju u vezi knjiženja imovine koja je oduzeta i ko bi trebao tom imovinom upravljati, da li bi to bila agencija na državnoj razini. Mi pokušavamo doći do rješenja i to je jedan od razloga zašto se dugo radi na ovom zakonu - naveo je Bunoza.

Prema njegovim riječima, u radnoj grupi postoji više prijedloga o tome koja bi institucija trebala biti nadležna za upravljanje oduzetom imovinom.

- Postoji više prijedloga u radnoj skupini - jedan je da to bude agencija na državnom nivou, a drugi da to bude ured na nivou Ministarstva pravde BiH koji bi koordinirao s entitetskim agencijama. Za nas je najbitnije da imamo funkcionalan zakon koji će se moći bez ikakvih poteškoća primjenjivati u praksi - kazao je Bunoza.

Govoreći o suštini zakona, Bunoza je pojasnio da on tretira oduzetu imovinu stečenu krivičnim djelom na osnovu pravosnažnih presuda Sud Bosne i Hercegovine.

- Pravosnažnim presudama Suda Bosne i Hercegovine bit će omogućeno da se osobama oduzme imovina stečena kaznenim djelom, da se ona uknjiži na BiH ili na neki drugi način koji odredi radna skupina, a nakon toga da se tom imovinom upravlja, bilo da se ona proda ili stavi na upravljanje određenim organizacijama. Ako se proda, sredstva bi išla dalje u budžet države - rekao je.

Ministar je dodao da postoji mogućnost da zakon bude upućen u proceduru iako ne bude u potpunosti usaglašen.

- Svjesni smo da postoji mogućnost da taj zakon neće biti sto posto usaglašen. Međutim, s ciljem izbjegavanja štetnih posljedica za Bosnu i Hercegovinu, predložit ćemo zakon i prepustiti parlamentarcima da eventualno kroz amandmane ponude bolja rješenja - kazao je Bunoza.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak je na sjednici utvrdilo drugi zakon koji je potreban kako BiH ne bi bila stavljena na sivu listu Moneyvala - Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

- Svakako bi bilo jako loše za našu privredu, odnosno za bankarski sektor, da dođemo na sivu listu. Nadam se da ćemo učiniti sve što možemo da to izbjegnemo - zaključio je Bunoza.

Moneyval, tijelo Vijeće Evrope koje procjenjuje usklađenost država s međunarodnim standardima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, ranije je upozorio da Bosna i Hercegovina mora unaprijediti zakonodavni okvir u ovoj oblasti.

Stavljanje na tzv. sivu listu značilo bi pojačan međunarodni nadzor nad finansijskim transakcijama iz BiH, što bi moglo negativno utjecati na bankarski sektor, međunarodne finansijske tokove i ukupno poslovno okruženje u zemlji.