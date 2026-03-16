Aleksandra Pandurević za "Avaz": Jedina opasnost koja prijeti RS dolazi iznutra, a ne spolja

Nakon što je dva puta predložen za mandatara od strane za to nenadležnih osoba, Savo Minić po drugi put je podnio ostavku na dužnost premijera RS. O njegov ostavci danas će se izjasniti poslanici u NSRS, ali Minić je već najavio da će po treći put, sada valjda od ovlaštenog predlagača, biti predložen za mandatara.

- Mi smo upozoravali na ovakve stvari i od predsjednika RS Siniše Karana očekujemo da predloži nekog kredibilnog kandidata, a ne nekog ko se upustio u avanturizam i sam danas rekao da je podnio ostavku kako bi nova vlada bila legalna i legitimna. Time je priznao da se upuštao u nelegalne postupke. S druge strane, imamo SNSD koji uporno tvrdi da ne prihvata odluke Ustavnog suda BIH, ali ih uvijek revnosno sprovodi i prije nego što su one donijete. Očito je da je ova odluka u susret zahtjevu za ocjenu ustavnosti posljednje Minićeve vlade. Sve ovo što se dešava oko prvog, i drugog, i evo sad trećeg izbora vlade, pokazuje da je RS institucionalno nestabilna i da za to snosi odgovornost isključivo režim Milorada Dodika. Jedina opasnost koja prijeti RS dolazi iznutra, a ne spolja. RS ugrožava SNSD i režim Milorada Dodika – kazala je za „Avaz“ članica Predsjedništva SDS-a, Aleksandra Pandurević.