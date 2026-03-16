Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJA

Aleksandra Pandurević za "Avaz": Jedina opasnost koja prijeti RS dolazi iznutra, a ne spolja

Mi smo upozoravali na ovakve stvari i od predsjednika RS Siniše Karana očekujemo da predloži nekog kredibilnog kandidata, rekla je

Aleksandra Pandurević. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

16.3.2026

Nakon što je dva puta predložen za mandatara od strane za to nenadležnih osoba, Savo Minić po drugi put je podnio ostavku na dužnost premijera RS. O njegov ostavci danas će se izjasniti poslanici u NSRS, ali Minić je već najavio da će po treći put, sada valjda od ovlaštenog predlagača, biti predložen za mandatara.

- Mi smo upozoravali na ovakve stvari i od predsjednika RS Siniše Karana očekujemo da predloži nekog kredibilnog kandidata, a ne nekog ko se upustio u avanturizam i sam danas rekao da je podnio ostavku kako bi nova vlada bila legalna i legitimna. Time je priznao da se upuštao u nelegalne postupke. S druge strane, imamo SNSD koji uporno tvrdi da ne prihvata odluke Ustavnog suda BIH, ali ih uvijek revnosno sprovodi i prije nego što su one donijete. Očito je da je ova odluka u susret zahtjevu za ocjenu ustavnosti posljednje Minićeve vlade. Sve ovo što se dešava oko prvog, i drugog, i evo sad trećeg izbora vlade, pokazuje da je RS institucionalno nestabilna i da za to snosi odgovornost isključivo režim Milorada Dodika. Jedina opasnost koja prijeti RS dolazi iznutra, a ne spolja. RS ugrožava SNSD i režim Milorada Dodika – kazala je za „Avaz“ članica Predsjedništva SDS-a, Aleksandra Pandurević.

# ALEKSANDRA PANDUREVIĆ
# SAVO MINIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.