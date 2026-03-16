Video / Borenović: Stanivuković ima velike šanse u oktobru, ostavka Minića je lakrdija, neka SNSD objasni zašto su protiv jeftinijeg goriva

Nakon sjednice Predstavničkog doma PSBiH zastupnik Branislav Borenović (PDP) bio je gost "Avazovog intervjua", gdje je komentarisao usvojene izmjene Zakona o akcizama BiH, ostavku Save Minića i druge aktuelne teme.

- Iskoristili smo priliku da podržimo jedan sasvim logičan prijedlog. Dali smo svoj doprinos, kao i svaki put. Mislim da smo u Predstavničkom domu imali određenu prohodnost u usvajanju pojedinih odluka, zakona i rješenja. Pokazali smo se kao odgovorno parlamentarno tijelo u jednom vrlo turobnom, mučnom i ružnom političkom vremenu, u kojem imamo brojne blokade, nerad institucija i korupciju koja je prisutna u svim porama društva - kazao je Borenović.

Stav zastupnika SNSD-a da glasaju protiv prokomentarisao je kao neshvatljiv i besmislen uz vrlo čudne izgovore zašto ne glasaju za.

Besmisleni izgovori

- Očigledno je da su dobili nalog stranke da glasaju protiv, uz vrlo čudne i zaista besmislene izgovore, poput onog da to nije nadležnost. Naravno da jeste nadležnost institucija Bosne i Hercegovine. Takve akcize smo mnogo puta usvajali zajedno sa SNSD-om, između ostalog i dopune zakona o akcizama. Zapravo je SNSD inicijalno i uveo akcize u institucionalni sistem Bosne i Hercegovine. Zato je bilo mučno slušati njihove pokušaje opravdavanja zašto glasaju protiv. Onda se postavlja pitanje: Zašto ste toliko licemjerni da otvoreno glasate protiv smanjenja cijena goriva? To trebate objasniti građanima koji su vas birali, ali i privrednim subjektima - kazao je Borenović.

Na pitanje koliko je realno da Zakon prođe na Domu naroda s obzirom da je SNSD protiv, Borenović je kazao da bi bilo razumno da prođe, ali da kod nas nekada razum uopšte ne stanuje u političkim domovima, pogotovo u Domu naroda.

On je kritikovao i Vijeće ministara, kazavši da je inertno i da se ponaša nevjerovatno bahato i bezobrazno.

- Zamislite, mi danas po treći put, koliko se sjećam, imamo tačku dnevnog reda Reformsku agendu, na kojoj ne prisustvuje niko iz Vijeća ministara. I svaki put tu tačku dnevnog reda moramo skidati. Riječ je o usvojenoj Reformskoj agendi od strane Vijeća ministara, koja je jedan od ključnih preduslova da dođemo u situaciju da povlačimo sredstva iz evropskih fondova, odnosno iz Plana rasta - istakao je.

Govoreći o Minićevoj ostavci kazao je da je to potpuna lakrdija i da je tragikomično da bi bilo šta komentarisao.

- Takav odnos prema važnim stvarima pokazuje njihovu bahatost i osionost, koja im se na kraju obila o glavu. I sada se to ponavlja po drugi, treći put – ne znam ni sam više koji put. Sve je to postalo toliko tragično-komično da je, vjerujte, teško dati neki smislen odgovor. Ali to samo pokazuje koliko su oni zaista neozbiljna grupacija ljudi - kazao je Borenović.

Dan D

Kada su u pitanju predstojeći izbori 4. oktobra, Borenović je istakao da je to dan D i da su ovo super važni izbori na kojima moraju pobijediti.

- Mi smo već prije nekoliko mjeseci, zajedno s drugim manjim političkim partijama i pokretima, formirali jednu veliku izbornu koaliciju koja se zove Pokret "Sigurna Srpska", u kojoj je PDP najveći akter. Želimo stvoriti osnovu da ne budemo isključivo jedna klasična politička partija, jer smo vidjeli da građani traže nešto iznad politike, nešto više od same stranke. Zato smo to nazvali pokretom, u kojem PDP ima svoj ključni identitet, jer smo mi nosioci tog Pokreta "Sigurna Srpska". Također, lider PDP-a i pokreta, Draško Stanivuković, sigurno je političko ime koje, vjerujem, ima velike šanse da pobijedi na narednim izborima - istakao je.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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