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27. NOĆ RAMAZANA

Pogledajte snimak iz zraka: Sarajevske ulice i Gazi Husrev-begova džamija obasjane duhovnošću Lejletul-kadra

To je noć u kojoj je počela objava Kur’ana poslaniku Muhammedu, alejhi selam

Snimak iz zraka. Avaz

A. O.

16.3.2026

Veliki broj muslimana večeras je klanjao teravih-namaz u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Noć Lejletul-kadr, odnosno 27. noć ramazana obilježena je u mnogim zemljama, a to je jedna od najvažnijih noći u islamskom kalendaru i nosi posebno duhovno značenje.

Naziva se i Noć sudbine ili Noć moći. To je noć u kojoj je počela objava Kur’ana poslaniku Muhammedu, alejhi selam. Islamski učenjaci vjeruju da su meleki te noći spušteni na Zemlju i donose blagoslove, oprost i upute od Allaha (dželle šanuhu).

Pogledajte snimke iz zraka sa ulica Sarajeva i klanjanje teravih-namaza. 

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# LEJLETUL-KADR
# NOĆ
# GAZI HUSREV-BEGOVA DŽAMIJA
# RAMAZAN
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