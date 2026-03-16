Pogledajte snimak iz zraka: Sarajevske ulice i Gazi Husrev-begova džamija obasjane duhovnošću Lejletul-kadra

Veliki broj muslimana večeras je klanjao teravih-namaz u Gazi Husrev-begovoj džamiji. Noć Lejletul-kadr, odnosno 27. noć ramazana obilježena je u mnogim zemljama, a to je jedna od najvažnijih noći u islamskom kalendaru i nosi posebno duhovno značenje.

Naziva se i Noć sudbine ili Noć moći. To je noć u kojoj je počela objava Kur’ana poslaniku Muhammedu, alejhi selam. Islamski učenjaci vjeruju da su meleki te noći spušteni na Zemlju i donose blagoslove, oprost i upute od Allaha (dželle šanuhu).

Pogledajte snimke iz zraka sa ulica Sarajeva i klanjanje teravih-namaza.