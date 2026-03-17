Kiša, snijeg i pad temperature do kraja sedmice: Nakon kratkog zahlađenja stižu sunčaniji dani

Promjena vremena koja stiže sredinom marta donijet će kratkotrajno zahlađenje i padavine u Bosni i Hercegovini, ali bi, prema prognozama meteorologa, kraj sedmice mogao donijeti stabilnije i toplije proljetne dane, što će biti povoljno i za početak poljoprivrednih radova.

Meteorolog Bakir Krajinović za „Avaz“ pojašnjava da je proteklih dvadesetak dana nad Bosnom i Hercegovinom dominiralo polje visokog zračnog pritiska, koje je donijelo stabilno vrijeme i temperature iznad prosjeka za ovo doba godine.

Hladni front

- To polje visokog zračnog pritiska sada postepeno slabi i pomjera se južnije od Bosne i Hercegovine. Kao posljedica toga, prema našoj zemlji pristiže hladnija i vlagom bogata zračna masa sa sjevera evropskog kontinenta - pojasnio je Krajinović.

Prema njegovim riječima, promjena vremena očekuje se od 17. marta, kada će hladni front donijeti pad temperature, pojačan vjetar i padavine.

- U nižim predjelima očekuje se kiša, dok su na planinama mogući susnježica i snijeg, naročito tokom srijede i četvrtka. Uz padavine će puhati i pojačan sjeveroistočni vjetar koji će dodatno pojačati osjećaj hladnoće - istakao je Krajinović.

Tokom tog hladnijeg perioda jutarnje temperature u većem dijelu Bosne kretat će se između 0 i 5 stepeni Celzijusa, dok će na planinama biti od minus 3 do 2 stepena. Maksimalne dnevne temperature do 21. marta uglavnom će dosezati do 14 stepeni u Bosni, odnosno do oko 17 stepeni u Hercegovini. Ipak, meteorolozi najavljuju da će se vremenske prilike već krajem sedmice postepeno stabilizirati.

- Od petka očekujemo više sunčanih intervala, stabilniju atmosferu i postepen porast temperatura zraka. Kako sedmica bude odmicala, tako će se vrijeme sve više stabilizirati i ponovo ćemo imati prave proljetne uslove - rekao je Krajinović.

Pozitivan utjecaj

Takve promjene vremena mogle bi imati i pozitivan utjecaj na poljoprivredu. Naime, nakon dužeg sušnog perioda, najavljene padavine donijet će dodatnu vlagu u zemljište.

- Iako je tokom zime bilo i snijega, zemljište je trenutno prilično suho jer je gotovo cijeli februar, kao i prva polovina marta, protekla bez značajnijih padavina. Kiša koja dolazi dobro će doći zemljištu, posebno uoči početka proljetne sjetve - naglašava Krajinović.

Radovi na otvorenom

Dodaje da bi stabilnije i toplije vrijeme koje se očekuje nakon sredine sedmice moglo omogućiti povoljnije uslove za radove na otvorenom.

- Potrebno je još malo strpljenja tokom naredna tri dana, a nakon toga očekujemo znatno povoljnije vremenske prilike za poljoprivrednike i sve aktivnosti na otvorenom - zaključio je Krajinović.