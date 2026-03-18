Husein ef. Kavazović: Veoma važna poruka Bošnjacima da su se njihovi zvaničnici okupili oko važne teme i imaju jedinstven stav

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović obratio se nakon što su 33 predstavnika akademskog, političkog, kulturnog, društvenog i vjerskog života Bošnjaka potpisali zajedničku izjavu o osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i BiH kao odgovor na zlonamjernu kampanju protiv Bošnjaka i BiH.

- S razlogom nikoga od vas ovdje prisutnih posebno ne pozdravljam po imenu i funkciji. Ovdje smo s osjećanjem odgovornosti prema trenutku u kojem se naša domovina i naš narod nalaze. U ime Islamske zajednice u BiH, BZK, VKBI i Merhameta, želim vam zahvaliti što ste se odazvali pozivu da budete potpisnici ove zajedničke izjave. Ne želim govoriti o samoj izjavi. Njen sadržaj dovoljno govori o njoj, ali želim da ukažem na dvije poruke koje šaljemo s ovog mjesta ujedinjeni oko zajedničkog stava naspram jedne društvene izjave koja se tiče svih Bošnjaka. Prvo, iznimno je važna poruka Bošnjacima, kao najbrojnijem narodu, da su se svi njeni politički, akademski, vjerski, drutštveni i kulturni zvaničnici se okupili oko jedne važne društvene teme i da o njoj imaju jedinstven stav.

Drugo, podjednako je važna današnja poruka i prema našim sugrađanima iz druga dva konstitutivna naroda i drugim građanima ove zemlje da nema predstavnika bošnjačkog naroda koji prihvataju narativ o podjeli društva i zemlje, niti javnog prostora u Bosni i Hercegovini i da narativ o sukobu civilizacija i vjerskoj netrpeljivosti nema sagovornika među bošnjačkim predstavnicima. Ova poruka je podjednako važna i za naše prijatelje izvan BiH i na istoku i na zapadu. Naše povijesno iskustvo zajedničkog života s drugima i tolerancije među narodima i religijama može biti primjer svima i mi ćemo tu našu vrijednost odlučno čuvati. Želim Vam čestitati na hrabrom i odgovornom činu. Nadam se da ćemo se i ubuduće okupljati oko važnih oko važnih državnih tema i potvrđivati jedinstvene stavove o onome što su provjerene i trajne vrijednosti. Želim da dolazeće Bajramske dane provede u miru, zadovoljstvu i rahatluku. Hvala vam u ime svih onih koji su doprinijeli da ovo uradimo - kazao je reis Kavazović.