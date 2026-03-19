Video / Duraković pozvao na zajednički nastup probosanskih stranaka u RS: Ne smije biti političke sujete

Potpredsjednik entiteta Republika Srpska i jedan od potpisnika „Izjave o osudi govora mržnje islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i Bosni i Hercegovini“ Ćamil Duraković u „Avazovom intervjuu“ je kazao da mu je bila čast potpisati navedenu izjavu i da se osjetio ponosno jer su se okupili svi oni koji kako kaže na ovaj ili onaj način predstavljaju Bošnjake.

- Ono što je važno jeste da smo svi bili na jednom mjestu i bez dileme stali iza zajedničke izjave koja je nedvosmisleno objasnila ko su Bošnjaci, kakva je naša pozicija i šta nećemo dozvoliti. To su Bošnjaci radili kroz historiju i u prošlosti. Uvijek smo bili evropski, civilizovan narod, muslimani naravno, koji su se uklapali u evropski koncept. Nažalost, danas to neko pokušava prikazati drugačije, posebno kada je riječ o predstavnicima iz entiteta Republika Srpska, koje predvodi i u svemu prednjači Milorad Dodik – kazao je Duraković.

Širom svijeta

Istakao je da se plaćaju i lobisti širom svijeta da šire taj iskrivljeni narativ, pa čak i islamofobiju, kako bi se Bosna i Hercegovina predstavila kao mjesto sukoba civilizacija.

- To je za nas veoma bolno, jer znamo kakav smo narod, koliko se uklapamo u evropski koncept i koliko smo uvijek bili za multietničku Bosnu i Hercegovinu. Ovdje se uvijek tolerisao drugi i drugačiji, a islam je imao svoje mjesto bez ikakvih problema. Danas, nažalost, oni koji šire takve narative po svijetu pronalaze i saveznike ili barem podršku konzervativnog dijela zapadnih zemalja, gdje se uvijek nađe neko ko je sklon islamofobiji i spreman da prihvati takvu priču. Imali smo i nekoliko ozbiljnih primjera, poput slučajeva Roda Blagojevića i Maksa Primorca, kao i pojedinih lobista u Americi koji vode porijeklo s ovih prostora i na neki način to koriste u svojim političkim i lobističkim aktivnostima – kazao je Duraković.

Duraković je poručio da ga posebno raduje to što je potpisivanje ove izjave naišlo na podršku naroda i da se 99,9 posto Bošnjaka slaže sa istom.

- Čak smo mogli vidjeti i u komentarima na društvenim mrežama, kao i u medijima, da su Bošnjaci na neki način iščekivali ovakav trenutak u kojem bi svi politički akteri, bez obzira na međusobne razlike u političkom djelovanju, zauzeli zajednički stav. To je, zapravo, neka donja linija tolerancije kada je riječ o Bošnjacima, granica ispod koje ne smijemo i nećemo ići – istakao je Duraković.

On je komentarisao i ostavku i ponovno imenovanje Sava Minića za premijera RS kazavši da iza svega stoji naplata inostranog duga od entiteta iza kojeg neće stati država BiH, te da već postoji namjera za dodatno kreditno zaduženje kako bi se pokrili postojeći dugovi zbog čega su morali legalizovati postojeću vlast.

- S druge strane, može se reći da je to na neki način i trijumf države Bosne i Hercegovine kada je riječ o ustavnom poretku. Oni su, izgleda, konačno shvatili da ne mogu djelovati izvan ustavnog okvira niti izlaziti iz njega zbog političke moći koju imaju na ovom dijelu države, odnosno u ovom entitetu. Svoje djelovanje moraju uskladiti s Ustavom i poštovati presude koje su sve ovo i pokrenule, prije svega presudu protiv Milorada Dodika – istakao je Duraković.

Zajednička priča

On je govorio i o planovima za predstojeće izbore kazavši da je potreban zajednički nastup probosanskih stranaka u entitetu Republika Srpska bez sujete.

- Dakle, svako ko ne bude dio zajedničke priče, bojim se, ugrožava političku opstojnost Bošnjaka na ovim prostorima, pa čak i biološku, jer svakim gubljenjem političkih mehanizama gubimo i narod koji ovdje ionako teško živi. Zato prije svega pozivam na zajednički nastup. Bit ću dio svakog zajedničkog projekta u kojem će učestvovati sve probosanske političke stranke, bez podjela na važnije i manje važne. Smatram da su ovdje svi bitni. Posebno je važno da imamo zajedničku listu za državni parlament, jer je to ključna pozicija. Najvažnije je da se izaberu zastupnici u državnom parlamentu koji su probosanski orijentisani i dolaze s ovog dijela države, jer je država zaista ugrožena i pod stalnim političkim pritiscima predstavnika iz ovog entiteta, uglavnom iz srpskih političkih stranaka. Zato je, s druge strane, važna i Narodna skupština RS, u kojoj smo mi praktično marginalizirani i gdje, realno, ne možemo mnogo učiniti – istakao je.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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