Video / Mještani Ivnice kod Kaknja pokazali slogu i zajedništvo: Džematlije sakupile novac za grijanje mekteba, uspjeli zamijeniti i stolariju

Džematlije Ivnice kod Kaknja uoči ramazana saglasili su se u jednom - u postojeći mekteb odlučili su uvesti grijanje, kako bi teravih-namaz mogli klanjati u blizini svojih kuća.

Činjenica je da im do džamije u Tršću treba 15-ak minuta hoda. Kako su zamislili, tako su i ušli u projekt. Dobar nijet nikada nije omašio. Svi se uključili Formiran je građevinski odbor - Elmin Jašarević, Adnan Demir, Aldin Lihović, Neđad Velić i Enhar Banjić. Upravo je Banjić dočekao reportersku ekipu "Dnevnog avaza" dok su radovi još bili u toku. Ali ne radovi oko grijanja, nego stolarije i drugih radova.

Pogled na mekteb na Ivnici iz zraka . Avaz Pogled na mekteb na Ivnici iz zraka . Avaz

- Kada smo krenuli u ovaj projekt, razglasili smo i mještani Ivnice, Tršća, ali i drugih mjesta s područja Kaknja su se uključili pa smo sakupili novca i za grijanje, a ono što je, da kažemo, bilo preko potreba tih poslova, usmjerili smo na radove, odnosno izmjenu stolarije, unutrašnjosti, ograde - govori Banjić za "Dnevni avaz". Uspjeli su zamijeniti i staru drvenu ogradu. - Moram naglasiti da je ovo uz pomoć dobrih ljudi sa svih strana, ne samo naših mještana. Mi smo bili odlučni i krenuli smo u ovaj posao - kaže Banjić. Od prvobitne ideje da se uradi podno grijanje, sada su na pragu renoviranja cjelokupnog objekta. Naš put - Sakupili smo poprilično lijep iznos. Nekako su ljudi drugačiji kada je ramazan, ta sloga i zajedništvo su još jedanput pokazali da je to naš put. Hvala Allahu - ponosan je Banjić. Unutrašnjost mekteba je jako lijepo uređena. Novi tepisi, zidovi svježe prekrečeni, nova ograda...

Uređena i unutrašnjost . Avaz Uređena i unutrašnjost . Avaz