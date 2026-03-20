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Video / Mještani Ivnice kod Kaknja pokazali slogu i zajedništvo: Džematlije sakupile novac za grijanje mekteba, uspjeli zamijeniti i stolariju

Kada smo krenuli u ovaj projekt, razglasili smo i mještani Ivnice, Tršća, ali i drugih mjesta s područja Kaknja su se uključili pa smo sakupili novca i za grijanje, a ono što je, da kažemo, bilo preko potreba tih poslova, usmjerili smo na radove, odnosno izmjenu stolarije, unutrašnjosti, ograde

Banjić ispred šehidske česme: Veliki poduhvat. E. Trako / Avaz

Piše: Evelin Trako

20.3.2026

Džematlije Ivnice kod Kaknja uoči ramazana saglasili su se u jednom - u postojeći mekteb odlučili su uvesti grijanje, kako bi teravih-namaz mogli klanjati u blizini svojih kuća.

Činjenica je da im do džamije u Tršću treba 15-ak minuta hoda. Kako su zamislili, tako su i ušli u projekt. Dobar nijet nikada nije omašio.

Svi se uključili

Formiran je građevinski odbor - Elmin Jašarević, Adnan Demir, Aldin Lihović, Neđad Velić i Enhar Banjić.

Upravo je Banjić dočekao reportersku ekipu "Dnevnog avaza" dok su radovi još bili u toku. Ali ne radovi oko grijanja, nego stolarije i drugih radova.

Pogled na mekteb na Ivnici iz zraka. Avaz

- Kada smo krenuli u ovaj projekt, razglasili smo i mještani Ivnice, Tršća, ali i drugih mjesta s područja Kaknja su se uključili pa smo sakupili novca i za grijanje, a ono što je, da kažemo, bilo preko potreba tih poslova, usmjerili smo na radove, odnosno izmjenu stolarije, unutrašnjosti, ograde - govori Banjić za "Dnevni avaz".

Uspjeli su zamijeniti i staru drvenu ogradu.

- Moram naglasiti da je ovo uz pomoć dobrih ljudi sa svih strana, ne samo naših mještana. Mi smo bili odlučni i krenuli smo u ovaj posao - kaže Banjić.

Od prvobitne ideje da se uradi podno grijanje, sada su na pragu renoviranja cjelokupnog objekta.

Naš put

- Sakupili smo poprilično lijep iznos. Nekako su ljudi drugačiji kada je ramazan, ta sloga i zajedništvo su još jedanput pokazali da je to naš put. Hvala Allahu - ponosan je Banjić.

Unutrašnjost mekteba je jako lijepo uređena. Novi tepisi, zidovi svježe prekrečeni, nova ograda...

Uređena i unutrašnjost. Avaz

- Ostaje nam možda i najveći, odnosno najzahtjevniji projekt, a to je fasada i stiropor. Pa to ćemo vidjeti, akobogda, sada iza ramazana - kaže na kraju Enhar Banjić.

Polako, uz Božiju pomoć

U sklopu radova izmjestili su i vrata gasulhane.

- Bilo je malo nezgodno jer je bilo usko. Hvala Bogu, i to smo uspjeli uraditi. A plan nam je da uradimo i nove pločice unutra. Pa polako ćemo uz Božiju pomoć - dodaje Banjić na kraju.

# KAKANJ
# IVNICA
# ENHAR BANJIĆ
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