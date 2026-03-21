Tradicionalnom bajramskom prijemu pristvovao i monsr. Franjo Topić: Zajednička budućnost neupitna

Medžlis Islamske zajednice Olovo i ove godine upriličio je tradicionalni bajramski prijem, okupivši džematlije, privrednike, predstavnike javnih ustanova, općinske administracije te goste iz društvenog i vjerskog života.

U uvodnom obraćanju, glavni imam MIZ Olovo Esad-ef. Pepić zahvalio je prisutnima na dolasku, naglasivši da Bajram nosi duboku poruku zbližavanja i učvršćivanja međuljudskih odnosa.

– Bajram nas podsjeća da radost nije potpuna ako nije podijeljena, te da je naša odgovornost da u ovoj domovini gradimo suživot zasnovan na međusobnom uvažavanju – istakao je glavni imam.

U ime Općinskog vijeća obratio se predsjedavajući Kadir Plećan, koji je uz bajramsku čestitku prenio i selame načelnika Đemala Memagića, naglasivši važnost očuvanja stabilnosti i saradnje na lokalnom nivou.

Posebnu pažnju izazvalo je obraćanje monsinjora Franjo Topić, koji je izrazio zadovoljstvo prisustvom prijemu, ističući da je zajednička budućnost Bosne i Hercegovine neupitna.

– Ono što nas povezuje daleko je veće od onoga što nas dijeli. Imamo gotovo sve zajedničko, a mali procenat razlika, nažalost, često dobije nezasluženo veliki prostor – kazao je Topić.

Program prijema bio je i prilika da se ukaže na složenost i kontinuitet vjerskih obaveza u ovom medžlisu, posebno tokom bajramskih dana.