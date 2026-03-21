Video / Velike saobraćajne gužve zabilježene u Sarajevu

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Ulice su pune građana koji uživaju u prazničnoj atmosferi, a prodavnice su uglavnom otvorene

Velike saobraćajne gužve zabilježene u Sarajevu. Avaz

A. O.

21.3.2026

Velike saobraćajne gužve zabilježene su danas u centru Sarajeva danas. 

Ulice su pune građana koji uživaju u prazničnoj atmosferi, a prodavnice su uglavnom otvorene, omogućujući svima da nabave potrebne prehrambene artikle i one druge. 

Iako je za mnoge neradni dan, neki radnici su ipak na svom poslu, dok su brojni posjetitelji i domaći uživali u slobodnom danu s porodicom i prijateljima. 

Podsjetimo da je danas drugi dan Ramazanskog bajrama, pa s obzirom i na to moguće je da su gužve veće, jer mnoge porodice obilaze svoju rodbinu, prijatelje, ali i odlaze na mezarja.

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# GUŽVE
# SARAJEVO
# BAJRAM
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