Video / Velike saobraćajne gužve zabilježene u Sarajevu

Ulice su pune građana koji uživaju u prazničnoj atmosferi, a prodavnice su uglavnom otvorene, omogućujući svima da nabave potrebne prehrambene artikle i one druge.

Iako je za mnoge neradni dan, neki radnici su ipak na svom poslu, dok su brojni posjetitelji i domaći uživali u slobodnom danu s porodicom i prijateljima.

Podsjetimo da je danas drugi dan Ramazanskog bajrama, pa s obzirom i na to moguće je da su gužve veće, jer mnoge porodice obilaze svoju rodbinu, prijatelje, ali i odlaze na mezarja.

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