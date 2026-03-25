Đajić: Zašto je RTRS poslije dva sata izbrisao prilog o akciji podjele 5.000 paketića iz dijaspore, a u čemu sam i ja učestvovao

Zastupnik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS Vlado Đajić postavio je pitanje direktorici RTRS-a Dijani Milinković zašto je poslije dva sata ukinut prilog o podjeli 5.000 paketića iz dijaspore u kojoj je i on učestvovao.

- Imam zahtjev ljudi iz dijaspore da postavim pitanje uredništvu medija kojim uvažena direktorica Dijana rukovodi. Naime, zajedno sa našim narodom iz dijaspore skupili smo preko 5.000 paketića povodom Svetog Nikole i podijelili u Bronzanom Majdanu, kao i u svim opštinama i crkvama. Prilog je objavljen na RTRS-u, a nakon dva sata je skinut. Pitam zašto je prilog skinut?

Pri tome, ne želim da komentarišem izjavu poslanika Vučinića da se puna četiri mjeseca moje ime nije ni spominjalo u ovom mediju, ali to nije ni bitno. Bitno je da javnost zna za humanost i solidarnost našeg naroda koji živi širom svijeta i njihovu snažnu povezanost sa Republikom Srpskom. Upravo zbog toga postavljam pitanje ko je i zbog čega naredio da se prilog ukloni, jer ljudi koji su učestvovali u ovoj velikoj humanitarnoj akciji zaslužuju poštovanje i istinu. Izvinjavam im se što na sinoć održanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske nisam rekao o kojoj osobi se radi, a oni itekako znaju o kome je riječ i ko je koga zvao da se prilog skine. Naša dijaspora zaslužuje poštovanje i zahvalnost, jer su nebrojeno puta pomogli nama i našoj Republici Srpskoj, mnogo više nego što su dobili od svih nas.

I na kraju da banalizujem, i ovo je činjenica, naš narod iz dijaspore je dolazio svakog petka u Republiku Srpsku punih džepova i gepeka, a odlazili su bez ičega i niko ih ništa nije pitao. Zato moramo poštovati našu dijasporu i cijeniti sve što čine za Republiku Srpsku - naveo je Đajić.