Pred Posebnim odjelom 30. marta: Početak suđenja Ranku Debevcu, Osmanu Mehmedagiću i Milislavu Pijuku

Pred Posebnim odjelom za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (Posebni odjel) u ponedjeljak, 30. marta, započet će glavni pretres u krivičnom predmetu protiv optuženih Ranka Debevca, Osmana Mehmedagića i Milislava Pijuka.

Ranko Debevec je optužen zbog krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 220. stav 1., u vezi sa članom 29., Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. i stav 2., u vezi sa članom 29., Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem iz člana 219. stav 1., Neovlašćeno prisluškivanje i zvučno i optičko snimanje iz člana 147a., u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, krivičnog djela iz člana 29. Zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine i krivičnog djela Lažno predstavljanje iz člana 369. stav 1., u vezi sa članom 29., a sve u vezi sa članom 53. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Osman Mehmedagić je optužen zbog krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 220. stav 1., u vezi sa članom 29., Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 2. i Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 220. stav 1., a sve u vezi sa članom 53. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Milisav Pijuk je optužen zbog krivičnih djela prisluškivanje i zvučno i optičko snimanje iz člana 147a. u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, krivičnog djela iz člana 29. Zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine i krivičnog djela Lažno predstavljanje iz člana 369. stav 1. u vezi sa članom 29., a sve u vezi sa članom 53. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

- Pred Posebnim odjelom početak suđenja optuženima Debevcu, Mehmedagiću i Pijuku zakazan je nakon što je Krivično odjeljenje Vrhovnog suda FBiH donijelo rješenje pod brojem 65 0 K 1201947 26 Kr, kojim je riješen sukob nadležnosti postupanja u tom predmetu. Općinski sud u Sarajevu je izazvao ispitivanje sukoba nadležnosti smatrajući da nije nadležan za postupanje u predmetu protiv optuženih Debevca, Mehmedagića i Pijuka, a koji je ranije vođen pred Sudom Bosne i Hercegovine pod brojem S1 2 K 047095 25 - navodi Služba za informisanje Vrhovnog suda FBiH.

U saopćenju za javnost naglašavaju da potvrđivanje optužnice ili donošenje nepravosnažne odluke protiv određene osobe ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu presumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.