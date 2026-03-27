Potres na Sarajevskom aerodromu: Radnici podnijeli prijavu protiv Silađija i Nadzornog odbora zbog imenovanja Konakovićevog Selimovića

Grupa radnika JP Međunarodni aerodrom Sarajevo podnijela je krivičnu prijavu Tužilaštvu Federacije BiH, odnosno Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK), protiv Željka Silađija, direktora Ureda za zakonodavstvo FBiH, članova Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, kao i drugih za sada nepoznatih osoba.

U prijavi se navodi da postoji osnov sumnje za počinjenje više krivičnih djela, među kojima su zloupotreba položaja ili ovlaštenja, povreda ravnopravnosti pri zapošljavanju te nesavjestan rad u službi.

Sporno imenovanje

Prema tvrdnjama podnosilaca prijave, Silađi je zloupotrijebio službeni položaj dajući pravno neutemeljeno mišljenje, koje je poslužilo kao osnov za imenovanje vršioca dužnosti direktora Aerodroma Sarajevo, iako kandidat, kako navode, ne ispunjava statutom propisane uvjete.

Riječ je o Dini Selimoviću, bivšem savjetniku Elmedina Konakovića u Ministarstvu vanjskih poslova, za kojeg se tvrdi da nema potrebnih 240 ECTS bodova, već 180, kao ni minimalno pet godina rukovodnog iskustva. U prijavi se ističe i da je kandidat magistrirao tek u januaru 2024. godine, što dodatno dovodi u pitanje ispunjavanje traženih kriterija.

Podsjeća se i da je Nadzorni odbor Aerodroma ranije utvrdio da kandidat ne zadovoljava uslove, ali je uprkos tome donio odluku o imenovanju, pozivajući se upravo na mišljenje Ureda za zakonodavstvo FBiH.

Nadležnosti i odgovornost

U prijavi se naglašava da Ured za zakonodavstvo nema nadležnost da ocjenjuje ispunjenost uvjeta za imenovanja u javnim preduzećima, te da je ta odgovornost na Nadzornom odboru i osnivaču, u skladu sa zakonom i statutom preduzeća.

Poseban segment prijave odnosi se i na radno-pravni status Željka Silađija. Navodi se da je još 17. januara 2024. godine stekao uvjete za penzionisanje, ali da o tome nije obavijestio nadležne niti mu je prestao radni odnos. Uprkos tome, i dalje obavlja funkciju direktora i prima naknade iz budžeta Federacije BiH, čime je, prema procjenama iz prijave, budžet oštećen za više od 40.000 KM.

Sumnje na političke pritiske

Podnosioci prijave ukazuju i na moguće političke utjecaje u procesu imenovanja, tvrdeći da postoji osnov sumnje da su pojedini predstavnici izvršne vlasti Federacije BiH vršili pritisak na organe upravljanja Aerodroma kako bi omogućili imenovanje kandidata koji ne ispunjava zakonom propisane uvjete.

Od Tužilaštva FBiH zatraženo je da ispita zakonitost postupanja, pribavi kompletnu dokumentaciju i utvrdi odgovornost svih uključenih, uključujući eventualnu zloupotrebu službenog položaja i nezakonit utjecaj.

Reakcija POSKOK-a

Iz POSKOK-a su naveli da ova konkretna prijava još nije evidentirana u njihovom sistemu, ali su potvrdili da postoje dvije prijave u kojima se spominje Željko Silađi.

Situacija u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo već duže vrijeme izaziva pažnju javnosti, prvenstveno zbog spornih kadrovskih rješenja i upravljačkih odluka. Imenovanje vršioca dužnosti direktora postalo je centralna tačka nesuglasica između dijela zaposlenih i upravljačkih struktura.

Ranije su i sindikalni predstavnici upozoravali na netransparentnost procesa i moguće političke utjecaje, što dodatno komplikuje stanje u jednom od strateški najvažnijih javnih preduzeća u Federaciji BiH.