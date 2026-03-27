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POZIV NA OPREZ

Izdato upozorenje: Sljedeća četiri dana porast vodostoja rijeka u FBiH

Ističu period od 28. do 31. marta kada se prognozira vanredno hidrološko stanje

Karta koja prikazuje područje vanrednog hidrološkog stanja. Agencija za vodno područje rijeke Save

Dž. R.

27.3.2026

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je saopćenje uslijed prognoziranih obilnijih padavina na području sjeverne i sjeverozapadne Bosne.

Ističu kako se očekuje porast vodostaja na dijelu vodnog područja rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, a to se posebno odnosi na srednji i donji dio sliva Sane i cijeli sliv Spreče.

S obzirom na očekivane količine padavina, tokom naredne sedmice očekuje se i porast vodostaja na rijeci Savi.

Ističu period od 28. do 31. marta kada se prognozira vanredno hidrološko stanje zbog povišenih vodostaja i mogućeg lokalnog izlijevanja vode iz korita, posebno na području srednjeg i donjeg dijela sliva Sane te cijelog sliva Spreče.

- Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona. Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozoravaju stanovništvo da postoji opasnost od prilaska obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama kako bi stanovništvo na vrijeme poduzelo mjere samozaštite s ciljem smanjenja šteta od štetnog djelovanja poplava - saopćili su.

Informacije o aktuelnim i mjerenim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH dostupne su na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save OVDJE.

# PADAVINE
# AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE SAVE
# VODOSTAJ
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