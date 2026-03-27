Izdato upozorenje: Sljedeća četiri dana porast vodostoja rijeka u FBiH

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je saopćenje uslijed prognoziranih obilnijih padavina na području sjeverne i sjeverozapadne Bosne.

Ističu kako se očekuje porast vodostaja na dijelu vodnog područja rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, a to se posebno odnosi na srednji i donji dio sliva Sane i cijeli sliv Spreče.

S obzirom na očekivane količine padavina, tokom naredne sedmice očekuje se i porast vodostaja na rijeci Savi.

Ističu period od 28. do 31. marta kada se prognozira vanredno hidrološko stanje zbog povišenih vodostaja i mogućeg lokalnog izlijevanja vode iz korita, posebno na području srednjeg i donjeg dijela sliva Sane te cijelog sliva Spreče.

- Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona. Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozoravaju stanovništvo da postoji opasnost od prilaska obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama kako bi stanovništvo na vrijeme poduzelo mjere samozaštite s ciljem smanjenja šteta od štetnog djelovanja poplava - saopćili su.

Informacije o aktuelnim i mjerenim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH dostupne su na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save OVDJE.