Finci: Bio sam pozvan na promociju Hagade, ali pošto je politički akt, nema smisla da ja držim predavanje

Neprocjenjivo vrijedan manuskript, Sarajevska Hagada jedna je od najstarijih i najvrijednijih sefardskih iluminiranih rukopisnih knjiga na svijetu.

U posljednje vrijeme neuobičajeno je predmet interesovanja bosanskohercegovačkih političara, piše BHRT.

Neki bi je poklanjali, a drugi su se odjednom sjetili da je promovišu u svijetu. Ni jedni ni drugi ne spominju u kakvoj je situaciji Zemaljski muzej koji o Hagadi brine.

Ne osporavajući pravo političkim, vjerskim i svim drugima institucijama da promovišu kulturno blago naše države koje čuva i baštini Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, kustosi iz ove institucije još čekaju odgovor najviših državnih zvaničnika zašto su izostavljeni u promociji Sarajevske Hagade u SAD. Pitaju se, zar državnici od stručnjaka koji čuvaju ovaj manuskript i po prirodi posla o njemu znaju najviše znaju i umiju ga profesionalno predstaviti, baš ništa nisu imali potrebu saznati.

Ana Marić, v. d. direktora Zemaljskog muzeja BiH govorila je za BHRT.

- Mi ni u jednom trenutku nismo bili niti obaviješteni, niti informisani, niti upitani za bilo šta. Mislim da je u krajnju ruku neprimjereno da bilo kakvo predstavljanje, govorenje o Hagadi, promocija Hagade se radi mimo Zemaljskog muzeja BiH."

Simbolika Sarajevske Hagade predstavljena je brojnim zvanicama, uključujući američke kongresmene. Diplomate promotori Hagade tvrde da je centralni događaj bila tradicionalna religijska "seder", obredna večera koja se organizuje za Pesah, a ne politički događaj, a iz Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini su upravo zato poziv odbili.

Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u BiH također je dao izjavu za BHRT.

- Ja sam bio pozvan na ovu promociju Hagade, međutim, pošto se radi o političkom aktu, mislio sam da nema baš smisla da ja držim predavanje o Hagadi. Sretna je okolnost što je nas ambasador u Vašingtonu član naše zajednice, tako da je Jevrejska zajednica bila predstavljena kroz ambasadora Alkalaja. I mislim da nije bilo mjesta ni potrebe da naši stručnjaci govore o onome što znaju o Hagadi."

Akademska zajednica se ne slaže. Razočarenje Zemaljskog muzeja BiH smatraju opravdanim, jer je vlast još jednom pokazala da ne vrednuje akademski, naučni i intelektualni rad.