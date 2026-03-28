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ODJEL ZA PROGNOZE

Adnan Topalović za "Avaz": Rastu vodostaji Spreče, Usore, Tinje, Brke i Save

Sve ovisi u kojem momentu će snijeg preći u kišu. Što kasnije se to desi, bit će bolje, kazao nam je Topalović

Topalović: Rastu vodostaji. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

28.3.2026

Zbog obilnijih padavina na sjeveru i sjeverozapadu BiH do 31. marta na snazi je upozorenje o vanrednom hidrološkom stanju i rastu vodostaja posebno u srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Save i kompletnom slivu rijeke Spreče. 

Iz Odjela za prognozu Agencije za vodno područje Save upozoravaju da su, s obzirom na očekivane količine padavina, moguća lokalna izlijevanja voda iz korita, posebno na području USK i TK.

- Prema današnjim informacijama, padavine se očekuju dominantno na sjeveru. Situacija s vodostajem Sane je dosta bolja i očekujemo da će ostati u normalnim okvirima, osim nizvodno na području RS. I na Uni, nakon ušća Sane, može doći do izlijevanja. Na sjeveru trenutno pada snijeg, ali se tokom dana i sutra očekuje kiša pa upozorenje o mogućem izlijevanju rijeka ostaje na snazi. U pitanju su Spreča, Usora, Tinja, Brka i Sava. Sve ovisi u kojem momentu će snijeg preći u kišu. Što kasnije se to desi, bit će bolje - kazao nam je rukovodilac Odjela za prognoze u Agenciji za vodno područje Save, Adnan Topalović.

Nadležnim institucijama upućene su preporuke da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara da pojačaju oprez i da upozoravaju stanovništvo o opasnostima od prilaska obalama.

# VRIJEME
# TK
# VODOSTAJ
# RIJEKE
# USK
# ADNAN TOPALOVIĆ
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