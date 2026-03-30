Nešković inicira sazivanje nove hitne sjednice Doma naroda o akcizama na gorivo: Neću odustati od borbe da pomognemo građanima

Delegat u Klubu srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Želimir Nešković izjavio je da je ponovo započeo prikupljanje neophodnih potpisa delegata ovog doma za sazivanje hitne sjednice, s namjerom da se usvoji zakon koji bi omogućio privremeno ukidanje akciza na gorivo.

- Neću odustati od borbe da pomognemo građanima na ovaj način, koji bi omogućio da se na prosječan rezervoar goriva uštedi 15-20 KM. To bi ublažilo i niz drugih poskupljenja koja uvijek dođu nakon skoka cijene goriva - kazao je Nešković.

Po njegovim riječima, prijedlozi Milorada Dodika i Save Minića, koji bi građanima vraćali tri do pet maraka po rezervoaru, "i nisu neka velika pomoć niti značajna ušteda, a pitanje je i koliko su takva rješenja o kojima oni govore realna i provodiva“.

Nešković smatra da SNSD takvim prijedlozima samo kupuje vrijeme i nema stvarnu namjeru da pomogne građanima. Pozvao je SNSD da prestane sa besmislenim blokadama i pokaže bar malo empatije prema svom narodu.

- Sve države u okruženju, uključujući i Srbiju, primijenile su slične mjere. Visoki funkcioner SNSD-a Zoran Tegeltija je i sam priznao da je ovo što mi predlažemo najefikasnije rješenje. Svi građani žele da to uradimo. Ne vidim ni jedan razlog da SNSD i dalje blokira poduzimanje ovih mjera. S druge strane, ako žele uraditi nešto dobro za svoj narod neka prestanu blokirati i druge odluke kojim bismo mogli dodatno pomoći građanima - kazao je Nešković.

Dodao je da je njegov prijedlog da se uvede nulta stopa PDV-a na osnovne životne namirnice, također "žrtva SNSD-ovih blokada".

- Ako taj prijedlog izglasamo imat ćemo jeftinije mliječne proizvode, hljeb, lijekove, sjemenski i sadni materijal i još mnogo toga što je neophodno svakom našem sugrađaninu - kazao je Nešković, saopćeno je iz SDS-a.