Pronađene žene koje su nestale u Novom Travniku

Dvije žene koje su nestale na području Srednjo-bosanskog kantona pronađene su žive i zdrave.

Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova SBK, 29.03.2026. godine u 16:10 sati, putem telefona u Policijsku stanicu Novi Travnik obratila se M.P., rođena 1978. godine iz Slovenije, te prijavila da se njena majka E.P., rođena 1956. godine, kao i osoba M.J., rođena 1970. godine, ne javljaju na mobilni telefon, odnosno da su nedostupne.

- Navela je da je s njima posljednji put stupila u kontakt dana 23.03.2026. godine oko 09:50 sati, te da su boravile u hostelu „Dreams“ u Novom Travniku.

Po zaprimljenoj prijavi policijski službenici MUP-a KSB/SBK Travnik, poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, kao i pronalaska navedenih osoba, te u tom smislu su izvršili obavještavanje svih relevantnih policijskih institucija kao i partnerskih organizacija te je za istim raspisana operativna potraga.

Dana 30.03.2026. godine oko 23:00 sati, na lokalitetu Zelen Gora, općina Kalinovik od strane policijskih službenika MUP-a RS i partnerskih organizacija su locirane i uspješno pronađene gore navedene osobe bez vidnih povreda – saopćio je MUP SBK.