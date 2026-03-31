Upitna zakonitost direktora GRAS-a: Vlada KS uporna da samo Mujagić može voditi GRAS

Fahrudin Džabija, vozačtramvaja i nekadašnji predsjednik Sindikata Javnog preduzeća GRAS, svog direktora Senada Mujagića već godinama zove „nelegalni“. Džabija za „Dnevni avaz“ objašnjava da mu direktor ne može ništa, jer ne iznosi laž već činjenice.

- I nadležna inspekcija je to potvrdila – navodi Džabija, i pokazuje nalaz Kantonalne inspekcije rada iz jula 2022. godine. Tu je konstatovano da je Nadzorni odbor (NO) mogao imenovati vršioca dužnosti generalnog direktora GRAS-a na manje od dva mjeseca, i to samo dva puta uzastopno.

Međutim, NO je Mujagića za v.d. direktora imenovao ukupno 15 puta na periode od mjesec dana, između februara 2021. godine i juna 2022. godine, konstatuje u dokumentu inspektor rada Miron Hafizović i zaključuje da inspekcija nije nadležna kontrolisati rad NO GRAS-a.

Prigodna izmjena statuta

Džabija je krajem 2025. godine prijavio i Nadzorni odbor GRAS-a, jer je izmjenom Statuta reducirao propisane uslove za generalnog direktora, kako bi Mujagić mogao biti i trajno imenovan.

Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo je provjerio prijavu i utvrdio da je izmjenu Statuta zatražila Vlada KS, posredstvom svog punomoćnika koji „vrši ovlaštenja Skupštine GRAS-a“.

Ured je prihvatio obrazloženje ministra saobraćaja Adnana Štete i Vlade KS, da su spustili kriterije kako bi ih prilagodili tržištu rada, na kome nema adekvatnih kadrova, te okončao postupak. Identično objašnjenje o manjku kadrova je dao i NO, kada je odbio Mujagićevu ostavku.

Sumnjiva stručnost

Jedina zvanično dostupna biografija Senada Mujagića je ona s izbornih plakata njegove stranke, Socijaldemokratska partija BiH (SDP). Tu se navodi da radi u GRAS-u od 1993. godine, da je magistrirao politologiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, te da je magistrirao i saobraćaj, ali ne navodeći na kojem fakultetu.

Ni Mujagić ni nadležna služba GRAS-a nisu odgovorili na zahtjev „Avaza“ da dostave biografiju dugogodišnjeg v.d. direktora, ili da kažu gdje je i kada stekao diplome. Radnici GRAS-a sumnjaju da je riječ o nekom od fakulteta u Travniku.

Zaobilaženje javnog poziva

Stranke na vlasti nerijetko zaobilaze zakonsku obavezu raspisivanja javnog poziva za imenovanje rukovodilaca, tako što ih godinama nezakonito drže u statusu v.d., upozoravaju godinama organizacije poput Transparency International BiH.

Ovakva prakse omogućavaju vlastima da na rukovodeće pozicije postave politički podobne kadrove bez odgovarajuće stručne spreme i da ih lakše kontrolišu.