Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić za "Avaz": Interesi ispred spašavanja 11.000 radnika

Proizvodnja čelika u BiH je pred gašenjem, a Nova Željezara Zenica ima repromaterijala za još dvije sedmice, upozoreno je nakon vanredne sjednice Sindikata metalaca FBiH, koja je jučer održana u Zenici. Nakon što zalihe budu potrošene, trebalo bi doći do gašenja visoke peći, što može predstavljati ozbiljan sigurnosni i ekološki problem po građane.

Mjere za spas

Sindikati ističu da visoka peć ne smije ostati bez struje, traže isplatu plaća radnicima, od ZDK povrat akontacije PDV-a, a od Vlade FBiH da se hitno i konkretno uključi u rješavanje problema, uključujući održavanje tematske sjednice ili donošenje odluka i mjera za spas.

Od problema s kojima se suočava NŽZ, a s njom i desetine povezanih kompanija, više zabrinjava upravo pasivnost vlasti pred sve izvjesnijim ogromnim udarom na ekonomiju. Premijer Nezir Pivić kazao je za “Avaz” da je Vlada ZDK jučer uplatila dio iznosa PDV-a i da je to obaveza koju kontinuirano izvršava.

- Gašenje proizvodnje čelika nije opcija o kojoj se uopće treba govoriti, jer je to strateška grana i zamajac domaće privrede. Za proizvodnju čelika u Zenici direktno ili indirektno je vezano više od 11.000 radnih mjesta u oba bh. entiteta, tako da ovo pitanje nije važno samo za Zenicu i ZDK, nego cijelu državu BiH - kazao nam je Pivić.

Upozorava da bi eventualno gašenje proizvodnje izazvalo lančane i dugoročne posljedice po energetiku, rudarstvo, željeznički i drumski transport, luke, industrijske servise, ali i penzioni i zdravstveni fond.

Lobiji i neozbiljnost

Ističe da država mora pokazati više sluha i iskoristiti sve raspoložive mehanizme kako bi se osigurali uvjeti za nastavak proizvodnje, kroz direktne subvencije jedinom proizvođaču čelika u BiH ili kroz mehanizme zaštite domaće proizvodnje, kakvi postoje u evropskim i drugim industrijski razvijenim zemljama.

- Vlasti u FBiH toga ili nisu svjesne ili očito svjesno rade protiv Nove Željezare. Njihov odnos je krajnje indolentan i neozbiljan, posebno ako se ima u vidu da Vlada FBiH ima suvlasnički udio u kompaniji od osam posto, a samim tim i dodatnu obavezu da brine o kapitalu FBiH. S druge strane, Vijeće ministara BiH je očito pod utjecajem lobija ili političkih ucjena, odbilo da uvede zaštitne mjere za domaći čelik - ističe Pivić.

Ispada da su interesi uvoznika, ponajprije iz Hercegovine, ispred interesa najvećeg domaćeg proizvođača čelika u Zenici, naglašava premijer ZDK i dodaje da će Vlada tog kantona učiniti sve što je u njenoj moći i nadležnosti da proizvodnja čelika u Zenici opstane.