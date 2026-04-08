Ambasada SAD o izmjenama Zakona o Južnoj interkonekciji: Fantastičan dan za energetsku sigurnost u BiH

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se nakon što je Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio izmjene Zakona o Južnoj interkonekciji, ističući značaj ovog koraka za energetsku sigurnost i ekonomski razvoj zemlje:

- Danas je bio fantastičan dan za energetsku sigurnost u BiH! Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio je izmjene Zakona o Južnoj interkonekciji i postavio temelje za američkog investitora koji će izgraditi gasovod kojim će američki gas stizati u Bosnu i Hercegovinu. Ovaj gasovod otvorit će nove ekonomske prilike za sve građane BiH, a saradnja na projektu Južne interkonekcije jača bilateralne odnose između naše dvije zemlje. Radimo zajedno na realizaciji ovog projekta i otvaranju nove ere ekonomskog razvoja u BiH.

Podsjetimo, Zakon je po hitnom postupku usvojen sa 79 glasova za. Dvoje zastupnika je bilo protiv, a jedan suzdržan.

O ovom zakonu će glasati Dom naroda Parlamenta FBiH naredne sedmice nakon čega on stupa na snagu.

Vlada Federacije je 14. januara usvojila informaciju resornog ministarstva u kojoj su precizirani investitor i potreba pokretanja realizacije projekta, dok je tekst akta čiji je puni službeni naziv Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasovodu „Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska“ usvojen na sjednici Vlade FBiH 25. marta.

Ovim zakonom se nedavno osnovana kompanija AAFS Infrastructure and Energy d.o.o., registrovana u Sarajevu u potpunom vlasništvu američkog društva AAFS Infrastructure and Energy LLC.