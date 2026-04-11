Nura Begović: Boli nas svaka kost, svaki dio tijela koji još nije pronađen

Članice Udruženja Žene Srebrenice održale su i danas mirni protest u Tuzli, nastavljajući dugogodišnju borbu za istinu i pravdu, tražeći pronalazak posmrtnih ostataka svojih najmilijih i procesuiranje odgovornih za zločine.

Uoči 31. godišnjice genocid u Srebrenici, kako je istaknuto, već su počele pripreme za ovogodišnju kolektivnu dženazu u Memorijalni centar Potočari, dok porodice žrtava i dalje čekaju odgovore o preostalim masovnim grobnicama i broju žrtava koje će ove godine biti ukopane.

Predsjednica udruženja Nura Begović naglasila je važnost saradnje sa Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, ali i ukazala na bolne procese identifikacije.

- Nas interesuju grobnice. Čak i za one koje su obilježene, tražimo hitne ekshumacije. Boli nas svaka kost, svaki dio tijela koji još nije pronađen. Često su to samo fragmenti, ali nećemo odustati dok i posljednji dio naših najmilijih ne nađe smiraj - poručila je Begović.

Posebno je istaknut proces reasocijacije, odnosno naknadnog dodavanja pronađenih posmrtnih ostataka već ukopanim žrtvama, uz apel porodicama da se odluče na ukop i u slučajevima nepotpunih skeleta.

- Razumijemo bol, ali godine prolaze i moramo osigurati da naši najmiliji budu dostojno ukopani dok još ima onih koji će taj proces završiti - dodala je Begović.