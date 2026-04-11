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MAJKE SREBRENICE U TUZLI

Nura Begović: Boli nas svaka kost, svaki dio tijela koji još nije pronađen

Često su to samo fragmenti, ali nećemo odustati dok i posljednji dio naših najmilijih ne nađe smiraj, poručila je Begović

Nura Begović. Fena

FENA

11.4.2026

Članice Udruženja Žene Srebrenice održale su i danas mirni protest u Tuzli, nastavljajući dugogodišnju borbu za istinu i pravdu, tražeći pronalazak posmrtnih ostataka svojih najmilijih i procesuiranje odgovornih za zločine.

Uoči 31. godišnjice genocid u Srebrenici, kako je istaknuto, već su počele pripreme za ovogodišnju kolektivnu dženazu u Memorijalni centar Potočari, dok porodice žrtava i dalje čekaju odgovore o preostalim masovnim grobnicama i broju žrtava koje će ove godine biti ukopane.

Predsjednica udruženja Nura Begović naglasila je važnost saradnje sa Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, ali i ukazala na bolne procese identifikacije.

- Nas interesuju grobnice. Čak i za one koje su obilježene, tražimo hitne ekshumacije. Boli nas svaka kost, svaki dio tijela koji još nije pronađen. Često su to samo fragmenti, ali nećemo odustati dok i posljednji dio naših najmilijih ne nađe smiraj - poručila je Begović.

Posebno je istaknut proces reasocijacije, odnosno naknadnog dodavanja pronađenih posmrtnih ostataka već ukopanim žrtvama, uz apel porodicama da se odluče na ukop i u slučajevima nepotpunih skeleta.

- Razumijemo bol, ali godine prolaze i moramo osigurati da naši najmiliji budu dostojno ukopani dok još ima onih koji će taj proces završiti - dodala je Begović.

Ona je uputila i kritike političkim strukturama, naglašavajući da se zločini ne smiju negirati niti relativizirati, te da pravosuđe mora raditi svoj posao.

Današnjem protestu prisustvovali su i učenici, kao i građani iz više gradova, što, kako je poručeno, daje snagu preživjelima da nastave borbu.

Mirna šetnja završena je vjerskim programom i dovom za žrtve, uz poruku da će okupljanja biti nastavljena svakog 11. u mjesecu, sve dok pravda ne bude zadovoljena i dok sve žrtve ne pronađu svoj smiraj.

# MAJKE SREBRENICE
# NURA BEGOVIĆ
# TUZLA
# TUZLA
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