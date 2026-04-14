Plenković s predstavnicima hrvatskih političkih stranaka razgovarao o izborima

Hrvatski premijer Andrej Plenković susreo se u utorak u Mostaru s predstavnicima HDZ-a 1990, Hrvatskog nacionalnog pomaka, Hrvatske republikanske stranke, Hrvatskog demokratskog saveza i HSS-a BiH s kojima je razgovarao o političkoj situaciji u BiH i Općim izborima koji će se održati u oktobru ove godine.

- Važno je da hrvatski narod bude legitimno zastupljen u Predsjedništvu BiH i drugim političkim institucijama. Zalažemo se za ravnopravan položaj svih triju konstitutivnih naroda i europski put BiH - poručio je hrvatski premijer na društvenim mrežama.