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PREMIJER HRVATSKE

Plenković s predstavnicima hrvatskih političkih stranaka razgovarao o izborima

Važno je da hrvatski narod bude legitimno zastupljen u Predsjedništvu BiH, poručio je

Plenković s predstavnicima hrvatskih političkih stranaka. Platforma X

FENA

14.4.2026

Hrvatski premijer Andrej Plenković susreo se u utorak u Mostaru s predstavnicima HDZ-a 1990, Hrvatskog nacionalnog pomaka, Hrvatske republikanske stranke, Hrvatskog demokratskog saveza i HSS-a BiH s kojima je razgovarao o političkoj situaciji u BiH i Općim izborima koji će se održati u oktobru ove godine.

- Važno je da hrvatski narod bude legitimno zastupljen u Predsjedništvu BiH i drugim političkim institucijama. Zalažemo se za ravnopravan položaj svih triju konstitutivnih naroda i europski put BiH - poručio je hrvatski premijer na društvenim mrežama.

# ANDREJ PLENKOVIĆ
# MOSTAR
# RAZGOVORI
# HRVATSKI PREMIJER
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