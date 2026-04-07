Plenković situaciju u svijetu nakon Trampovih prijetnji Iranu nazvao "vrlo ozbiljnom"

Situacija u svijetu je "vrlo ozbiljna", rekao je u utorak hrvatski premijer Andrej Plenković u Zagrebu dodajući da se suzdržava od daljnjih komentara dok ne prođe rok koji je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) dao Iranu da otvori Hormuški moreuz, zaprijetivši mu daljnjim razaranjem.

Trampov rok

Tramp je Iranu postavio rok do utorka u 20 sati po istočnom američkom vremenu da omogući promet kroz Hormuški tjesnac, ključni pomorski put koji Teheran blokira u odgovoru na američko-izraelske napade. Ako Islamska Republika prekrši rok, slijedi bombardovanje energetske infrastrukture i mostova, zaprijetio je.

Plenković je odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu rekao da nemaju saznanja o tome što će se na kraju dogoditi u dva sata ujutro po našem vremenu, prenosi Hina.

- Vidjet ćemo pa se suzdržavamo sad od daljnjih komentara, ali da je situacija vrlo ozbiljna i da je cijeli svijet suočen s posljedicama ovoga rata, je - kazao je Plenković u Zagrebu.

Nije htio nagađati je li riječ o, kako je rekao, "korištenju snage američke vojske ili američke ekonomske moći za bolju pregovaračku poziciju u nastojanju da se privoli Iran na dogovor kada je riječ o prolazu tankera kroz Hormuški moreuz".

Ozbiljan problem

Naglasio je da to pitanje sada postaje ozbiljniji problem opskrbe i troškova, a prvenstveno za gospodarstva naslonjena na energente koji izlaze iz Perzijskog zaljeva te kao primjere naveo Indiju, Koreju, Japan i Kinu.

Poručio je da je odgovornost donositelja odluka da jasno artikuliraju rizike "u kojima se nalazimo", dodajući da rast cijena energenata izaziva velike poteškoće u funkcionisanju svijeta.

- Tu su stvari jasne i mogu dovesti i do pada rasta gospodarstva i do daljnjih inflatornih pritisaka - rekao je hrvatski premijer, istaknuvši osiguravanje opskrbe energentima kao jednu od zadaća vlade.

Cijene nafte porasle su u utorak na londonskom tržištu prema 111 dolara, uz višestruko snažniji skok u SAD-u pred istek američkog roka Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca.