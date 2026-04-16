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Video / Jasna Bajraktarević: Društvene mreže stvaraju lažnu sliku uspjeha i pritisak s kojim se mladi teško nose

Psihologinja za "Avaz TV" govorila o utjecaju svakodnevnih pritisaka na mentalno zdravlje, važnosti balansa i ulozi okruženja

Jasna Bajraktarević. Avaz

Piše: Irmela Šabanović

16.4.2026

Psihologinja Jasna Bajraktarević govorila je za "Avaz TV" o sve izraženijem pritisku kojem su izloženi mladi, posebno pod utjecajem društvenih mreža i nerealnih standarda uspjeha. 

Istakla je kako konstantno poređenje s drugima narušava mentalno zdravlje i osjećaj ličnog balansa, naglašavajući važnost vraćanja sebi, vlastitim vrijednostima i okruženju koje podržava, a ne dodatno opterećuje.

- Sve je to postalo toliko nerealno, a ono što je najgore jeste porediti se s onim što vidimo na društvenim mrežama to je jedna lažna slika i stvara pogrešna očekivanja, posebno kod mladih- kazala je Bajraktarević za "Avaz".

U videoprilogu na početku teksta pogledajte intervju s Jasnom Bajraktarević.

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Jasna Bajraktarević. Avaz

# DRUŠTVENE MREŽE
# JASNA BAJRAKTAREVIĆ
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