Zatraženo određivanje mjera zabrane putovanja i sastajanja sa svjedocima za Debevca i Mehmedagića

Posebni odjel Federalnog tužilaštva za optužene Ranka Debevca i Osmana Mehmedagića zatražio je određivanje mjera zabrane putovanja i sastajanja sa svjedocima, dok su se Odbrane usprotivile ovim prijedlozima, prenosi Detektor.

Tužilac Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Jovo Karić je kazao da je zadnja kontrola mjera zabrane prema optuženima Debevcu i Mehmedagiću bila 28. oktobra 2025. godine. Predložio je da se prema Debevcu odredi mjera zabrane putovanja, da mu se oduzmu putne isprave, koje su već ranije oduzete, zabrana izdavanja novih i zabrana putovanja s ličnom kartom.

U odnosu na Debevca i Mehmedagića je zatražena mjera zabrane sastajanja sa svjedocima.

- Debevec ima državljanstvo Španije, posjeduje nekretnine u Španiji. Ima mogućnost da napusti državu i bude nedostupan. Svjestan je krivično-procesnih radnji koje mu se stavljaju na teret (…) Postoji bojazan da bi uticali na svjedoke tokom vođenja postupka - obrazložio je Karić.

Kerim Čelik, branilac Debevca, skrenuo je pažnju da se ne radi o nekretninama, već o jednom stanu koji je u suvlasništvu s njegovom ženom. Naveo je da Tužilaštvo, u svom prijedlogu za određivanje mjera, svjedoči i iznosi svoju interpretaciju iskaza svjedoka, što je nedopustivo.

- Dostavilo je CD uz dokaze, prije nego su svjedoci saslušani pred Sudom. Protivimo se ovakvom prijedlogu (…) Bespredmetno je obrazlagati osnovanu sumnju kroz iskaze svjedoka - dodao je Čelik.

Rekao je da se u načelu ne protivi prijedlogu zabrane sastajanja sa svjedocima, ali da odbacuju razloge Tužilaštva. Smatra da se Debevcu zabranom putovanja ukida mogućnost liječenja u inostranstvu i putovanje kod kćerke. Dodao je da se radi o manipulaciji i diskreditaciji Debevca. Predložio je da Sud odbije prijedlog Tužilaštva kao neosnovan.

Tražio putne isprave

Debevec je ponovio da je svima jasno da se radi o jednoj polovini stana, koji su on i njegova supruga 1999. godine kupili kreditnim sredstvima. Kako je kazao, rade se ponižavajuće radnje po njegovu ličnost.

- Molim Sud da mi se vrate putne isprave, da bih se mogao liječiti i odmoriti. Uz čvrsto obećanje da mi ne pada na pamet da bježim, jer želim da dokažem svoju nevinost pred ovim sudom - rekao je Debevec i dodao da, ako se ovdje radi o teškim krivičnim djelima, onda ne bi sudio sudija pojedinac.

Advokat Nermin Mulalić je kazao da Mehmedagić ne poznaje većinu svjedoka i da opasnost od kontakta ne postoji. Smatra da sastajanje sa svjedocima treba da bude sankcionisano, postojale takve mjere ili ne.

- Kako se može provesti mjera zabrane približavanja svjedocima ako on ne poznaje svjedoke - rekao je Mulalić, pojasnivši da optuženi može proći pored svjedoka a da toga nije ni svjestan.

Debevec, suspendovani predsjednik Suda BiH, optužen je za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, te zbog lažnog predstavljanja i kršenja Zakona o ravnopravnosti spolova BiH.

Druga tačka optužnice

Debevec je, prema drugoj tački optužnice, optužen da je naložio uposleniku Suda BiH, raspoređenom na radno mjesto saradnika za zaštitu tajnih podataka, da iz službenih knjiga Suda izbriše ili uništi podatke o izdatim nalozima i odlukama u spisima.

Mehmedagić, bivši direktor OSA-e, tereti se za kritvotvorenje službene isprave, kao i za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, dok je Milisav Pijuk, uposlenik Suda BiH, s Debevcem obuhvaćen tačkom optužnice koja ih tereti za neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, za lažno predstavljanje i kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH.

Sutkinja Ajla Papović-Mujan je, na početku ročišta, Tužilaštvu vratila kovertu s dostavljenim dokazima uz prijedlog, kako se Sud ne bi upoznavao s njima u ovoj fazi postupka.

Odluka o mjerama će biti donesena naknadno.